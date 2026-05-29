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娛樂 最新消息

睡醒發現男友跑了 張語噥不認渣男稱他是「李大仁」

〔記者陽昕翰／台北報導〕張語噥推出新歌《愛愛愛唉》，攜手新生代創作歌手斑恩合唱，她分享創作理念：「真正的斷捨離，不是忘記愛，而是在受過傷之後，依然願意再愛一次。」

張語噥攜手斑恩合作新歌。（索尼音樂提供）張語噥攜手斑恩合作新歌。（索尼音樂提供）

《愛愛愛唉》由張語噥親自作詞作曲，並再次找來好友曾柏鈞JIMBo共同完成作曲。張語噥透露，在創作初期其實原本設定是一首「女生與姊妹互相療傷」的歌曲，直到找來斑恩合作後，歌曲角色才逐漸改變。

許多人第一時間聽到歌曲，也許會以為又是一首「渣男故事」，但其實斑恩在歌曲中扮演的，反而是像《我可能不會愛你》中「李大仁」那樣的角色，在最狼狽、最需要被接住的時候，默默陪在身邊的人。

談到第一次與張語噥合作，斑恩也笑說，自己過去創作時比較偏向隨性、靠感覺，但這次因為張語噥給了非常鮮明的角色設定，讓他覺得更像是在參與一段完整故事，也讓整次合作變得格外有趣。

MV劇情從張語噥在分手後第一天醒來開始，當她下意識摸向床的另一側，才發現身邊早已空了，男友早不在身旁。於是她像下定決心般宣布：「愛情斷捨離計畫，正式啟動。」接著展開一連串療傷任務，把前任留在浴室裡的牙刷、刮鬍刀、洗面乳，一件件丟進垃圾袋。

張語噥與斑恩在MV中也有大量逗趣互動，甚至上演羽毛滿天飛的「枕頭大戰」，成為拍攝時最印象深刻的一場戲。張語噥笑說：「斑恩是真的很認真在打，很像互K對方！」讓整場戲在失戀情緒之外，多了一種混亂卻痛快的釋放感。

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