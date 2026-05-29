聶雲也遭詐！國安局聯友邦「逮200多名中國嫌犯」 苦主怒揭：非台灣人行騙

聶雲貨到付款仍遭詐騙，台灣在過去1週內受理詐騙案件損失金額逼近12億元。（本報資料照、整理製圖）

〔記者邱奕欽／專題報導〕53歲聶雲近日自爆遭遇網購詐騙，意外掀起外界對台灣詐騙問題的討論，除了大量苦主分享受害經驗外，也有不少人指證歷歷直言，許多詐騙集團背後其實並非台灣人，更有人點名「中國籍詐團」早已透過中文優勢跨境行騙。事實上，國安局長蔡明彥本月7日也曾揭露，我方與非洲友邦史瓦帝尼合作打擊詐騙集團，逮捕200多名中國籍嫌犯。

【聶雲遭詐掀論戰 網友質疑詐團來自海外】

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聶雲27日自拍影片揭露，自己在網路上下單屬意的保溫瓶，原以為貨到付款較為安全，沒想到最後收到的卻是4款品質低劣的破爛瓶子，讓他既傻眼又氣憤。事件曝光後，大批民眾及苦主紛紛挺身分享自身受騙經歷，更有人指出許多活躍於社群平台與一頁式網站背後的詐騙集團，其實並非台灣人。

【「中文門檻低」成關鍵 住中國9年民眾曝觀察】

當中，一名自稱曾住在中國9年的民眾表示，由於台灣與中國同樣使用中文，對中國籍詐騙集團與成員而言幾乎沒有語言門檻，因此台灣長期成為詐騙的主要目標之一。該民眾更提到，近年東南亞詐騙園區頻頻遭揭發，許多背後首腦皆是中國籍不肖人士，此言一出引爆多名受害者的強烈共鳴。

另外也有人指出，美國近年常見的禮品卡詐騙，同樣經常被查出與中國籍詐團有關，憤怒直言「網路上的詐騙，不一定是台灣人在騙台灣人。」、「很多都是在裝台灣人，那個口音一聽就超假！」、「有一次我說住在信義區，結果被反問是哪裡，怎麼可能不知道！」此外，許多苦主也紛紛現身呼籲，盡量避免在來源不明的臉書廣告或一頁式網站下單，降低受害風險。

【國安局曾揭露 史瓦帝尼逮捕200多名中國籍嫌犯】

國安局長蔡明彥本月7日受訪時就曾透露，總統賴清德出訪史瓦帝尼前，我方國安團隊與當地合作打擊詐騙集團，逮捕約200多名中國籍嫌犯。蔡明彥表示，此舉除了打擊詐騙，亦有警示當地千名中國僑民的效果，避免總統出訪期間出現滋擾行動。

由於近年東南亞、非洲等地頻頻爆出跨境詐騙園區爭議，且多次被查出與中國籍人士有關，因此相關說法曝光後，也再度引發外界對海外詐團問題的關注。多數民眾認為，台灣長年深受詐騙所苦，除了語言相通外，社群平台與跨境金流發達，也讓海外詐騙集團更容易鎖定台灣民眾下手，因此「並非全是台灣人在騙台灣人」的說法，也在網路上持續發酵。

【台灣1週詐騙財損逼近12億 跨境詐團問題再浮現】

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，台灣自5月21日至27日短短1週內，受理詐騙案件高達2886件，財產損失金額更逼近12億元，其中網路購物詐騙仍為最大宗。隨著聶雲事件延燒，也讓跨境詐騙與海外詐團問題再次浮上檯面。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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