天才童星又被「綁架」 超反差感想曝光...網笑翻

黑島結菜、永尾柚乃、鈴木京香合作新劇《未解決之女～警視廳文書搜查官～》第3季。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「天才童星」永尾柚乃又被綁架了！這次她不只完全不害怕，還開心喊：「有種懷念的感覺。」一句話讓日劇迷笑翻。

由鈴木京香、黑島結菜主演的推理日劇《未解決之女～警視廳文書搜查官～》第3季，近期在日本不只連續三週登上收視冠軍，串流播放量也持續飆升，永尾柚乃在最新一集驚喜客串，再度挑戰「被綁架少女」，成為全網熱議焦點。

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其實永尾柚乃去年才因《誘拐之日》爆紅，當時她飾演和綁匪一起行動的天才少女，超齡演技讓觀眾驚艷，沒想到才隔一年，她竟又在新劇裡遭綁架。更荒謬的是，當被問到感想時，她居然笑回：「因為《誘拐之日》的拍攝真的很開心，所以這次又被綁架，感覺很懷念也很開心。」超反差發言讓不少網友笑瘋。

不過這次永尾柚乃飾演的少女「周藤菫」並不是單純等待被救的小孩。她透露角色表面看起來冷靜成熟，其實內心藏了很多秘密，因此演出時特別注意情緒細節，「這次不是乖乖被帶走，而是很多事件一直發生，整個過程很刺激，也很緊張。」

《未解決之女～警視廳文書搜查官～》第3季海報。（friDay影音提供）

第一次加入《未解決之女～警視廳文書搜查官～》系列演出，她坦言原本就有跟家人一起追劇，所以接到邀約時超級驚喜。尤其在片場見到鈴木京香本人，更瞬間變小粉絲，「我心裡一直想：真的是鳴海理沙本人耶！」她還形容鈴木京香身上像自帶好幾層發光特效，「不只超漂亮，人也超溫柔，讓我更喜歡她了。」

《未解決之女～警視廳文書搜查官～》第3季於每週五在friDay影音獨家同步跟播。

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