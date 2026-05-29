恐怖片迷準備崩潰！《殘殺路人甲》片尾曝光大伏筆

〔記者鍾志均／綜合報導〕好萊塢動作名導雷尼哈林這次不炸飛機、不搞海上災難，直接對觀眾心理下手！由他最新執導的驚悚系列第二章《殘殺路人甲》，主打「全片無尿點」高壓追殺體驗，從頭到尾幾乎不給觀眾喘息空間。

《殘殺路人甲》由《河谷鎮》女星曼德萊納佩琪主演。（壹壹喜喜提供）

《殘殺路人甲》是雷尼哈林打造的「路人甲三部曲」第二部，延續前作《嗜殺路人甲》的死亡遊戲，這次恐怖全面升級。導演透露，他最想呈現的其實不是血腥，而是「不知道下一秒會發生什麼」的未知恐懼，「你原本以為是獵人追殺獵物，結果看到後面才發現，根本是高手互咬、貓捉貓的生死對決。」

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《河谷鎮》女星曼德萊納佩奇扛下全片高壓情緒核心，她飾演一路被神秘殺手追殺的女主角瑪雅，不只全程狂奔、搏鬥，還得在森林裡面對未知恐怖生物。電影幾乎全採實景拍攝，尤其許多場景都在極度狹窄空間完成，讓她坦言：「有時候根本分不清楚自己是在演戲還是真的快逃不掉了。」

《殘殺路人甲》三部曲情節驚悚不斷。（壹壹喜喜提供）

更狂的是，曼德萊納佩奇這次幾乎所有危險場面都親自上陣，從泥地翻滾、暗夜逃命到高強度體能戲，全都硬著頭皮自己來，也讓導演忍不住大讚她根本是「現代驚悚片最猛女主角之一」。

除了主演身分，曼德萊納佩奇這次還同時擔任監製，參與角色塑造與整體方向。她希望觀眾看到的不只是尖叫與逃命，而是一個人在恐懼裡被迫進化的過程，「有時候真正可怕的，不只是殺手，而是你不知道自己會變成什麼樣子。」

《殘殺路人甲》將於6月5日全台上映，而片尾更埋下巨大伏筆，直接連接7月3日即將登場的最終章《絕殺路人甲》。