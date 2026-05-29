陸星材和16年老友「談戀愛」拍感情戲曝最大焦慮

陸星材（左）笑提與金知妍私下是相識16年的好友。（八大電視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇圈又有一對「認識太久反而更曖昧」的組合！由陸星材、金知妍主演的奇幻古裝韓劇《鬼宮》將在八大戲劇台開播，兩人雖然早在16年前就認識，直到現在才第一次正式合作。沒想到談到劇中感情戲，陸星材第一反應驚訝眾人。

陸星材透露，首次合作不是期待，而是超焦慮：「我們太熟了，真的拍得出浪漫感嗎？」不過，這份「太熟」最後反而變成《鬼宮》最大化學反應來源。陸星材笑說，因為彼此完全不用客套，在片場根本不太看對方臉色，「有什麼問題就直接講。」兩人甚至能當場互相吐槽、立刻修正演法。

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陸星材（右）與金知妍相識超過10年，兩人卻是首次戲劇合作。（八大電視提供）

《鬼宮》是陸星材第一次挑戰古裝劇，還直接高難度一人分飾兩角。一邊是溫文儒雅的忠臣尹甲，另一邊則是附身人體、放蕩又邪氣滿滿的惡神強鐵。導演尹成植大讚，當初就是看中陸星材「可愛大男孩外表下，藏著很有侵略感的眼神」，實際合作後更認證他根本是「命定人選」。尤其被惡神附身後那種瘋癲、無禮又危險的氣場，和原本角色的穩重感切換超強，讓劇組看了都起雞皮疙瘩。

至於飾演女巫「汝里」的金知妍，這次則徹底突破過往形象。她坦言自己其實是第一次接觸奇幻加喜劇類型，因此拍攝期間經常偷偷觀察陸星材怎麼演。為了演出巫師角色，她還特地學習巫術儀式、舞蹈與誦經，劇組甚至真的找來巫師現場指導，讓整個拍攝現場充滿神秘感。

導演透露，當初看完金知妍在《金字塔遊戲》裡對抗霸凌的演出後，就認定她能把「霸氣又神秘」的氣質完美帶進《鬼宮》。他認為金知妍最大的魅力，就是眼神既銳利又有靈氣，「很少有演員能同時做到這兩件事。」

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