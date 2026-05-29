台灣最濕夜晚來了！S2O卡司太狠炸翻大佳河濱

S2O Taiwan 2026雙日壓軸ZEDD（左）、ILLENIUM來台演出。（S2O Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「台灣最濕夜晚」準備要來了！一年一度「S2O Taiwan潑水音樂節」不只找來葛萊美得主「電音情人」ZEDD（捷德）與「鳳凰之子」ILLENIUM雙壓軸，更一次集結SLANDER、AMELIE LENS、I Hate Models、DABIN等12組國際級DJ巨星，6月13、14日將在台北大佳河濱公園炸翻全場，被封「電音史最豪華陣容！」

讓台灣粉絲暴動的，莫過於相隔兩年再度來台的ZEDD。主辦單位透露，他收到邀約後幾乎秒答應，即使前一天人在澳洲演出，還是硬排「空中飛人」行程飛來台灣，只為再見台灣粉絲一面。更狂的是，他這次不只本人來，連音控、燈光、視覺特效團隊全部打包帶來，甚至連煙火顏色都親自要求細節，完全把台灣場當世界巡演規格在做。

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S2O Taiwan重金打造招牌360度噴水系統，原汁原味呈現泰國潑水節派對體驗。（S2O Taiwan提供）

事實上，ZEDD一直超愛台灣。2024年來台演出時碰上暴雨，上萬歌迷照樣在雨中狂歡，讓他感動到當場告白：「台灣我愛你！」隔天還在社群發文喊「我非常想你們」，這次重返S2O，外界也超期待他現場再炸出《Clarity》、《Stay》、《The Middle》等神曲大合唱。尤其近日他在美國演出時，竟驚喜播放與小賈斯汀合作的《Beauty And A Beat》，讓全場瞬間失控，也讓不少台灣粉絲瘋猜：「該不會S2O也會唱吧？」

另一大焦點則是近年北美Z世代最瘋的「Melodic Bass旋律電音宇宙」。ILLENIUM、SLANDER、DABIN與SABAI這次集體降臨台灣，被網友形容根本是「合法大哭派對」。

這類型電音最恐怖的地方，就是上一秒還在催淚鋼琴旋律裡emo，下一秒直接重低音炸裂甩頭，情緒像坐雲霄飛車。尤其ILLENIUM近年更成為史上第二位登上拉斯維加斯Sphere球體館的DJ，搭配招牌「火鳳凰」視覺特效，被全球樂迷封為「最像電影的電音演出」。

S2O Taiwan連續多年蟬聯《DJ MAG》選出的「世界百大音樂節」台灣第一的殊榮。（S2O Taiwan提供）

除此之外，今年S2O還同步解鎖Techno、Hardstyle與DNB三大派系。比利時鐵克諾女王AMELIE LENS將首度在S2O主舞台登場，法國暗黑鬼才I Hate Models則帶來最新「Disco Inferno」黑白視覺概念秀；Hardstyle部分更找來荷蘭雙人組Sound Rush與MC天王Villain首次在台合體，甚至直接放話：「LET’S BECOME ONE！」而睽違20年再度來台的DNB傳奇Andy C，也讓老粉全體暴動。

S2O Taiwan近年已連續登上《DJ MAG》「世界百大音樂節」台灣第一，今年更被不少樂迷認為是「史上最強陣容」。

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