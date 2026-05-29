南台灣小姑娘驚爆霸凌合體無望 當事人現身反擊內幕全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾經紅極一時的本土女團「南台灣小姑娘」已經解散多年，成員包括王秀琪、高瑞屏、陳雅珍、蕭玉芬與尤姿涵等人。近日尤姿涵在社群平台首度回應蕭玉芬多年來提及的「霸凌指控」，再度掀起外界關注。

蕭玉芬當年是「南台灣小姑娘」的成員。（豪記唱片提供）

蕭玉芬過去受訪時曾透露，當年待在「南台灣小姑娘」期間相當煎熬，不僅常常躲起來哭，後來甚至罹患嚴重憂鬱症，放話未來若有人邀請「南台灣小姑娘」全員合體，她也不可能答應。

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對此，淡出演藝圈多年的尤姿涵近日首度透過社群發聲，坦言每次看到「霸凌」兩個字與團體名稱被放在一起，內心其實很難受，「我其實不知道阿芬說的霸凌是什麼，所以我也沒辦法聊霸凌這件事。」

尤姿涵回憶，當年在女團年紀只有13歲，是團體裡年紀最小的妹妹，其他四位姊姊其實都很照顧她，也表示對那段女團時光充滿感謝與懷念。

尤姿涵的發言引起不少粉絲關注，身為當事人的蕭玉芬昨天也透過唱片公司回應：「未經他人苦，莫勸他人善，尊重每個人的想法。對於過往，那些都是成長的經歷，也豐富了我的人生閱歷。」

這幾年蕭玉芬加入豪記唱片後，演藝事業再創高峰，她成為《綜藝一級棒》固定班底，也接下歌唱節目主持工作，她面對滿滿的工作與商演機會表示非常感恩，「會積極面對每一個演藝工作，心中充滿感謝。」

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