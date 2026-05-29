LNG鳥屎衝醫院伴腦瘤粉絲！10年前暖舉曝光逼哭6萬人「值得支持一輩子」

LNG Live成員「鳥屎」蘇志翔10年前低調探視腦瘤粉絲的暖舉感動6萬名網友。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕LNG Live成員「鳥屎」蘇志翔近日被公開1段藏了近10年的暖心往事！有網友透露，2016年朋友因罹患腦部腫瘤緊急開刀，當時自己鼓起勇氣私訊鳥屎，希望能替病床上的好友討1張加油卡片，沒想到鳥屎不僅親自回覆，甚至在忙著畢業論文期間直接衝到醫院探視，溫柔陪伴眾人的模樣曝光後，瞬間逼哭近6萬名網友。

根據網友公開的對話截圖，事件發生在2016年5月至6月間，當時友人突然昏倒送醫，後續被診斷出腦部腫瘤，並接受緊急腦部手術，但術後仍長時間昏迷，後續更歷經長達1年的休學與復健。網友坦言，自己當時眼看好友陷入低潮卻無能為力，因此才鼓起勇氣私訊鳥屎粉專，希望能替朋友拿到1張親筆鼓勵卡片，也提前表示若造成困擾願意道歉。

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沒想到，當時正忙於畢業論文的鳥屎，在看到訊息後竟主動提出願意一起前往醫院探視。由於病患當時尚未甦醒，鳥屎也現場錄下一段鼓勵影片，希望對方醒來後能看見。更令在場友人動容的是，鳥屎一改平時實況中的搞笑風格，以相當溫柔且認真的態度陪伴大家，甚至分享自己的人生經歷安慰眾人，讓現場不少人當場哭成一片。

網友表示，這段影片與故事原本被低調保存近10年，原因是不希望造成鳥屎困擾，如今才選在週年前夕公開，希望讓更多人看見他「真誠、認真、珍惜粉絲」的一面。令人振奮的是，當年罹患腦瘤的友人歷經化療後已順利康復，目前身體健康，這段暖心故事立刻吸引近6萬人動容按讚，紛紛直呼「這才是真正值得支持一輩子的演員！」、「難怪大家會喜歡他這麼久。」

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