自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳華唱一半飆出國罵「Ｘ」挨轟沒水準曬出老天爺的懲罰

陳華開唱飆出髒話挨轟。（寬寬整合行銷提供）陳華開唱飆出髒話挨轟。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹歌手陳華以《想和你看五月的晚霞》走紅歌壇，沒想到近日參加校園演出時，疑似因高音失誤當場脫口罵出髒話，影片曝光後在Threads瘋傳，引發網友兩派論戰。對此，陳華及經紀公司都做出回應，表示身為公眾人物，會更注意言行舉止，感謝大家包容及關注。

求好心切的陳華，因為失誤當場飆出國罵「Ｘ」，引起台下歌迷驚呼，網友反應則是兩極，有人表示：「就只是沒唱好下意識罵一句而已」、「不做作是她的魅力」，也有許多人無法接受，直呼：「很傻眼，第一次看到這種表演方式」、「沒水準」，喊話要退粉。

陳華曬出爆痘照。（翻攝IG）陳華曬出爆痘照。（翻攝IG）

對此，陳華親自在IG貼出自己眉間爆痘的照片，直言：「自從兩天前在舞台上，不小心出口一個髒字以後，我的痘痘立刻長出五顆，其中一顆更是猖狂不已。」自嘲爆痘是老天給她的懲罰。

而陳華所屬經紀公司昨晚回應：「不好意思，我們個性比較直爽，不小心脫口而出。考量到一些年紀較小的歌迷朋友，我們會更留意公開場合的言詞。有看到網路上的評論，謝謝大家關心，也希望不要抹殺她在音樂上的努力，給予藝人多一點寬容，再次謝謝大家。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中