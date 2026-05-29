陳華唱一半飆出國罵「Ｘ」挨轟沒水準曬出老天爺的懲罰

陳華開唱飆出髒話挨轟。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹歌手陳華以《想和你看五月的晚霞》走紅歌壇，沒想到近日參加校園演出時，疑似因高音失誤當場脫口罵出髒話，影片曝光後在Threads瘋傳，引發網友兩派論戰。對此，陳華及經紀公司都做出回應，表示身為公眾人物，會更注意言行舉止，感謝大家包容及關注。

求好心切的陳華，因為失誤當場飆出國罵「Ｘ」，引起台下歌迷驚呼，網友反應則是兩極，有人表示：「就只是沒唱好下意識罵一句而已」、「不做作是她的魅力」，也有許多人無法接受，直呼：「很傻眼，第一次看到這種表演方式」、「沒水準」，喊話要退粉。

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陳華曬出爆痘照。（翻攝IG）

對此，陳華親自在IG貼出自己眉間爆痘的照片，直言：「自從兩天前在舞台上，不小心出口一個髒字以後，我的痘痘立刻長出五顆，其中一顆更是猖狂不已。」自嘲爆痘是老天給她的懲罰。

而陳華所屬經紀公司昨晚回應：「不好意思，我們個性比較直爽，不小心脫口而出。考量到一些年紀較小的歌迷朋友，我們會更留意公開場合的言詞。有看到網路上的評論，謝謝大家關心，也希望不要抹殺她在音樂上的努力，給予藝人多一點寬容，再次謝謝大家。」

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