「最美檢察官」踩高跟鞋瞬變183公分 同事看傻：是進擊的巨人

〔記者邱奕欽／台北報導〕有「最美檢察官」美譽的跨性別網紅「樂樂律師」陳樂涵近日曬出一組黑白花卉長洋裝美照，沒想到踩上約9公分高跟鞋後，身高瞬間來到183公分，竟被同事當場虧像動漫《進擊的巨人》中的「女巨人」，甚至笑稱「艾爾迪亞人看到妳都會嚇跑」，幽默互動曝光後也讓大批網友笑翻。

陳樂涵踩上高跟鞋後，身高瞬間來到183公分，被同事當場虧像進擊的巨人。（組合照，翻攝自IG）

陳樂涵是台灣少數公開跨性別身分的法律專業人士，過去擔任檢察官期間因亮眼外型與知性氣質，不僅累積高人氣，更被封為「最美檢察官」，去年卸下法袍後轉任執業律師，仍持續透過社群分享生活與穿搭，她近日則曬出新購入的黑白花卉長洋裝造型，搭配約9公分高跟鞋現身，整體氣場十足。

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不過，同事見到陳樂涵的新造型後，竟忍不住當面驚喊「妳是女巨人嗎？《進擊的巨人》裡面那位！」甚至還開玩笑表示「艾爾迪亞人看到妳都會嚇跑...」頓時讓全場笑翻。事後，陳樂涵也幽默透露，自己穿上高跟鞋後身高直接來到183公分，還自嘲表示「其實我也不想這麼高啊，我希望的是有183的帥哥來找我合署啦！」逗趣發言也吸引不少網友朝聖留言。

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