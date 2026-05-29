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娛樂 最新消息

阿弟蕭景鴻回歸台八！「隱藏身分」曝光 興奮吐：變成功人士

蕭景鴻（左起）在《寶島西米樂》和王丁筑、林乃華及元六將會有大量的對手戲。（台視提供）蕭景鴻（左起）在《寶島西米樂》和王丁筑、林乃華及元六將會有大量的對手戲。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「阿弟」蕭景鴻近日在台視八點檔《寶島西米樂 守護》登場，過去他劇中角色「廖家展」早已多次被提及，卻始終只聞其名、不見其人，如今終於等到蕭景鴻登場，也讓不少觀眾直呼期待：「傳說中的廖家展終於出現了，不然還以為德惠是嫁給空氣。」也有粉絲驚喜表示：「太讚了！竟然是主題曲原唱本人出演，好期待！」

蕭景鴻在《寶島西米樂》角色即將正式登場。（台視提供）蕭景鴻在《寶島西米樂》角色即將正式登場。（台視提供）

相隔近一年重返台視，蕭景鴻坦言心情格外興奮，笑說：「感覺像回家一樣。」相較於前一檔《追分成功》中陽光開朗、充滿鬼點子的上班族，這次飾演的廖家展則是截然不同的角色性格，不僅心思縝密、凡事精於盤算，更帶有企業家強烈的掌控欲與壓迫感。他也幽默表示：「這次真的變成『成功人士』了。」

蕭景鴻這回不僅角色身分背景「升等」，個性上也有180度大轉變，他表示：「之前的角色是很典型的大E人，總是有很多古靈精怪的想法；但家展是一個極度壓抑、很難相信別人的人。」劇中家展自幼接受斯巴達式教育，由奶奶一手帶大，長年習慣隱藏情緒，也因此養成防備心極重的性格，「他很少真正表露內心，很多時候都是武裝自己，常常板著一張臉。」

蕭景鴻在《寶島西米樂》飾演城府深的企業家。（台視提供）蕭景鴻在《寶島西米樂》飾演城府深的企業家。（台視提供）

蕭景鴻也透露這個角色最大的特色，就是無論面對任何狀況，都習慣以絕對冷靜的姿態處理事情，「真的跟以前演過的角色非常不一樣。」除了角色性格上的突破，造型也下足功夫。因應劇中設定於台五、六○年代，蕭景鴻劇中多以正式西裝造型亮相，透過俐落剪裁與復古紳士風格，展現當時企業人士的時代氣場，也讓角色更具壓迫感與距離感。他笑說，自己幾乎天天穿著筆挺西裝拍戲，整個人都會不自覺進入角色狀態。

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