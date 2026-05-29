高溫飆破37度！曾愷玹為皮克敏「走70分鐘回家」...真實自拍照驚呆網友

曾愷玹在烈日中走路回家，自拍一點都沒有狼狽感。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕全台近日高溫飆破37度，不少民眾紛紛躲進室內避暑，不過曾愷玹卻頂著烈日步行近70分鐘，只為完成手機遊戲「皮克敏」任務，還笑稱自己做了場「太陽版桑拿」，而她曬出流汗後的自拍照，幾乎零狼狽模樣，也讓網友驚呼：「美女就是美女，看起來還是很漂亮！」

曾愷玹近來迷上任天堂旗下手機遊戲「皮克敏」，遊戲需透過實際步行累積距離與完成任務。她說因為有12K撒花瓣任務，開完會後決定一路走回家，「結果不知不覺就走回家了？？全程約70分鐘。」

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她坦言，近期因為經常步行，反而重新認識了從小長大的台北，「每天散步的時候，我會沿路拍下那些很台北的風景，也算是一種收穫，每天收到的明信片我也都當作一種想念。」曾愷玹也笑說，自己這趟根本是「太陽版桑拿」，流了滿身汗，但仍覺得整個過程相當有趣，還不忘惦記遊戲中的壽司獎勵，「祝我趕快拿到壽司，我居然一個都沒有！」

曾愷玹最近很著迷皮克敏。（翻攝自IG）

貼文中，她同步曬出走路後的自拍照，只見她臉頰微微泛紅，狀態依舊清新自然，讓不少網友大讚「還是一樣美麗動人」、「根本沒變」、「漂亮」。不過也有粉絲擔心她在高溫下長時間步行恐中暑，提醒她要多補充水分、注意身體狀況。

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