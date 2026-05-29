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娛樂 最新消息

「唐伯虎點秋香」不藏了！張家輝「奉旨談戀愛」 高調放閃關詠荷

張家輝（右）、關詠荷在《金裝四大才子》中「公費放閃」，戲裡戲外都相當甜蜜。（年代提供）張家輝（右）、關詠荷在《金裝四大才子》中「公費放閃」，戲裡戲外都相當甜蜜。（年代提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕千禧年風靡亞洲的經典古裝喜劇《金裝四大才子》由張家輝與關詠荷主演，他們戲裡大談戀愛，在現實生活中正是高調相愛的夫妻檔。這回將在台重播，觀眾將能透過螢幕，重溫兩人當年戲裡戲外「真情流露」的珍貴粉紅畫面。

在《金裝四大才子》中，張家輝飾演風流倜儻、才華橫溢的「唐伯虎」，為了追求華府的傲嬌丫鬟「秋香」，不惜隱瞞身分賣身為奴，在戲裡吃盡苦頭、花招百出。然而，當時戲外的張家輝與關詠荷早已是公開的演藝圈模範情侶。這段「奉旨談戀愛」的安排，讓兩人在劇中的對手戲火花四射，眼神裡的愛意完全藏不住，被港劇迷譽為「放閃神劇」。

張家輝與關詠荷互動自然，在《金裝四大才子》被觀眾笑稱根本是把情侶日常直接搬上螢幕。（年代提供）張家輝與關詠荷互動自然，在《金裝四大才子》被觀眾笑稱根本是把情侶日常直接搬上螢幕。（年代提供）

值得一提的是，當年的當家花旦關詠荷在劇中更展現神級演技，一人分飾兩角。她不僅是溫柔聰慧的「秋香」，還同時挑戰了冷豔決絕的東廠密探姐姐「秋月」。姐姐「秋月」在劇中與唐伯虎有著複雜的生死糾葛，妹妹「秋香」則與唐伯虎歡喜冤家，等於讓張家輝在戲裡同時對上「兩個關詠荷」，三角關係精彩絕倫，也極度考驗兩人的默契與演技。

關詠荷在《金裝四大才子》一人分飾兩角，演技精湛飽受肯定。（年代提供）關詠荷在《金裝四大才子》一人分飾兩角，演技精湛飽受肯定。（年代提供）

《金裝四大才子》於5/29起，每週一至週五晚間10點於年代MUCH台、晚間8點壹綜合台播出。

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