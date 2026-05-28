橘老師「護嗓秘方」不藏了 最想合作台灣歌手是他

加拿大聲樂家「橘老師」Rozette 6月來台開唱，今接受台媒線上訪問。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北-加拿大連線報導〕加拿大知名聲樂老師「橘老師」Rozette下週六將來台舉辦首場演唱會，她過去因神點評不少華語歌手爆紅，包括林俊傑、那英、楊丞琳等歌手，全都成為老師的「指點對象」。她今接受台媒視訊訪問，除了透露最想合作的歌手，聊到護嗓秘方時，更忍不住大喊「我願意當推廣大使」笑翻全場。

橘老師透露，原本在北美只習慣喝冰水，直到來亞洲後，開始接觸各種「護嗓秘方」，包括溫水、水梨、喉糖與川貝枇杷膏。她坦言第一次吃就徹底愛上，「它根本像黑色糖果，可以一直吃下去！」甚至每次吃完還會特地去補貨。

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由於不少華語歌手都被橘老師點評過，因此累積大量樂迷與歌手關注。被問有沒有遇過「真的唱太差、不知道怎麼講評」的歌手時，橘老師立刻搖頭：「其實不會。」認為每個歌手的唱法、技巧與表演方式，都有值得分析的地方，「如果真的完全沒有想法，我根本不會做那位歌手的Reaction。」

「橘老師」Rozette神點評不少華語歌手爆紅，包括林俊傑、那英、楊丞琳等歌手。（寬宏提供）

她強調，自己的「個人喜好」其實不是重點，「重點是這位歌手有沒有運用自己的聲音、做到該做到的技巧。」甚至分享，這幾年能接觸這麼多不同歌手，是自己非常幸運的事，「我從每個人身上都學到很多。」

聊到最想合作的華語歌手？橘老師毫不猶豫先提到曾合作過的林俊傑，「他是真正有料的歌手，不只是技巧、寫歌能力，整個人散發出的音樂感都非常突出。」對他的實力印象超深。

而下一位她最想合作的對象，正是今年入圍金曲歌王的盧廣仲；橘老師大讚盧廣仲的歌聲與創作「都很從心出發」，尤其那種自然、不刻意的真實感，在現在流行音樂裡相當難得，「他的表演很純熟，但又不是炫技型，而是真的從心裡唱歌的人。」

提到即將來台的計畫，橘老師興奮表示，超愛珍珠奶茶和各種手搖飲，還開玩笑說想喝到「跟自己體重一樣重的珍奶」。此外，她也很期待台灣的湯品與水果，「我知道台灣有很多對喉嚨很好的湯，還有超多水果，我一定要大吃特吃！」

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