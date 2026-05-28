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娛樂 電視

砸600萬創業翻車 小彬彬爆遭威脅：不給錢就爆料

童星出身的小彬彬，上節目談自己被朋友背刺的經驗。（資料照，記者胡舜翔攝）童星出身的小彬彬，上節目談自己被朋友背刺的經驗。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾是知名童星的「小彬彬」溫兆宇，2022年曾狂砸600萬成立「創動影視」平台，兒子小小彬也出資300萬，沒想到卻接連爆出學員退費與欠薪爭議。近日小彬彬上《11點熱吵店》說明事件始末，無奈說自己被人捅了一刀。

小彬彬說，當時有一個人表示自己對影視產業有興趣，也主動幫忙處理雜事，雖然不是熟人，但小彬彬也不疑有他。「我們也沒把他當員工，就當朋友」因為對方常在公司走來走去，久了之後，對方竟大膽趁沒人注意時，私自將公司電腦搬回家，更慘的是電腦內儲存了合約、個人資料、發票、金流紀錄。

小彬彬被偷電腦，對方還用裡面的資料到中國創業。（翻攝自YouTube）小彬彬被偷電腦，對方還用裡面的資料到中國創業。（翻攝自YouTube）

電腦被搬走之後，公司沒人發現，直到數日後臨時要調閱合約，才驚覺電腦不翼而飛。小彬彬說：「我們去調監視器，才發現是他拿走的」，原本想直接報警依現行犯處理，但對方求饒，心軟的小彬彬也就暫時擱下。兩、三個月後，電腦賊竟然赴中國開公司，還沿用了小彬彬公司的整套資料與模式申請補助，讓小彬彬超傻眼。

小彬彬無奈，只能說自己交友不慎。（資料照，記者胡舜翔攝）小彬彬無奈，只能說自己交友不慎。（資料照，記者胡舜翔攝）

之後，對方提議合作經營粉絲專頁，並支付6萬元當作申請費用，後續兩年拍攝了上百支影片，都是小彬彬吸收成本。合作喊停之後，電腦賊回過頭向小彬彬索討6萬元，還說不給錢就爆料。惡行不只如此，對方不斷施壓，小彬彬忍無可忍，於今年正式提出妨礙名譽告訴。

小彬彬也澄清，週刊爆料欠薪、積欠員工費用，其實讓他很無奈，因為那位電腦賊根本不是小彬彬的員工，讓不少合作廠商對小彬彬產生誤解。

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