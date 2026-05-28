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豆汁有多難喝？ 館長神比喻曝光 網友直接笑噴

（左起）吳慷仁、館長、黃仁勳喝豆汁的時候，表情大多痛苦。（本報合成圖，翻攝自微博）（左起）吳慷仁、館長、黃仁勳喝豆汁的時候，表情大多痛苦。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「豆汁」的味道究竟如何？輝達執行長黃仁勳、藝人吳慷仁、網紅「館長」陳之漢到中國北京都品嘗了「祖國的滋味」，只見3人都戴上痛苦面具，看來味道應該十分奇特。近期館長前往中國重慶，全程開直播，昨（27）日他在車上聊天的時候，竟然忘記自己先前扭曲表情，形容豆汁喝起來就像不辣的酸辣湯，還說「有股清香味」。

館長（左）形容豆汁的味道，身旁的女性聽得霧煞煞。（翻攝自YouTube）館長（左）形容豆汁的味道，身旁的女性聽得霧煞煞。（翻攝自YouTube）

多次前往中國的館長，這次在直播中分享自己喝豆汁的經驗，他說有種發酵的味道、沒有鹹味，但有股清香味，酸酸的很像東西壞掉。館長說，大家不能把豆汁想像成豆漿，否則一定會吐出來，而豆汁的味道就像是不鹹不辣的酸辣湯，只有酸的感覺，身旁的女性露出一臉疑惑。館長則繼續滔滔不絕：建議大家要喝熱的。

館長又到中國，這次他說豆汁有股清香。（資料照，記者廖振輝攝）館長又到中國，這次他說豆汁有股清香。（資料照，記者廖振輝攝）

黃仁勳喝豆汁的時候，大口引下，沒想到獨特滋味讓他瞬間眉頭緊皺，脖子也縮了一下，隨即驚恐的說「這什麼東西啊」。館長第一次喝豆汁的時候，也是表情扭曲，沒想到一回頭，就開始稱讚有「清香」，許多網友都笑了，忍不住吐槽：「他的辭彙真的很少」、「預期是餿水就可以了」、「壞掉的酸辣湯」。

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