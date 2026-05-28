張孝全胖6公斤成油膩大叔 陪兒打戰鬥陀螺比賽 沒人認出大明星

張孝全今受訪時他透露為角色胖6公斤。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張孝全主演嚴藝文編導的公視、Netflix新戲《欠妳的那場婚禮》，劇中飾演樂團主唱的中年危機生活，今受訪時他透露為角色胖6公斤，T恤一度遮不住肚腩，而他戲裡和蘇慧倫有個兒子，父子像朋友一樣談心，現實生活中，他跟7歲兒子也常聊天，最近父子倆興趣是玩戰鬥陀螺，他曾陪兒子參加比賽，只是在戰鬥陀螺的領域，大家都關心手上的戰鬥陀螺，沒人認出一旁陪伴的老爸張孝全是大明星。

但黃迪揚和嚴藝文首度和張孝全合作，都顯得戰戰競競。黃迪揚在拍戲前一天，一想到要演兄弟就緊張到頻尿、睡不著，甚至背不起台詞，「我隔天看到張孝全，突然忘詞，嚴藝文還罵我『丟臉』。」

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黃迪揚（左起）、姚淳耀、張孝全、蘇慧倫、謝盈萱、嚴藝文。（記者胡舜翔攝）

編導嚴藝文也笑憶自己第一次和張孝全合作時，還特地精心打扮，「我那時穿墨綠色軍裝大衣，還化妝，一到現場大家就問『妳幹嘛穿這樣』，我還要裝作若無其事。」不過她也笑稱第二天就跟往常一樣素顏上陣，畢竟全妝太累，她寧可多睡一點。

此外，張孝全劇中是過氣歌手，被誤認為周杰倫；戲外，他也曾被粉絲認錯，他提到約莫20年前到阿里山玩，有個粉絲看見到他相當興奮，「結果叫別人名字，我就說OK，我就簽別人名字。」至於「那個人」是誰，他僅說現在不在演藝圈、也比他矮一點，現場媒體紛紛猜測是范植偉，張孝全連忙把好朋友楊祐寧拉出來，稱常有人把他和楊祐寧搞混。

《欠妳的那場婚禮》將於6月20日起，每週六晚間9點在公共電視及公視+上映，6月20日同步於Netflix全集上線。

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