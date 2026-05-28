遭詐北檢虛驚！59歲康康慶生「獲抖內千萬」求肉償蔡秋鳳

中視《綜藝一級棒》今（28）日棚內錄影，恰逢主持人康康59歲生日。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》今（28）日棚內錄影，恰逢主持人康康59歲生日。日前康康才因在社群曬出北檢合照引發「被傳喚」虛驚，事後澄清是因9年前被騙500萬「體驗人生兼反省」，沒想到今日錄影現場，老友蔡秋鳳霸氣喊：「你需要我幫忙什麼？我什麼都沒有只有錢最多，1000萬！」當場用「雙倍支票」幫康康壓驚，逗得全場大笑。

《綜藝一級棒》主持群許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬全員齊聚，與現場來賓一起切蛋糕溫馨慶生。蔡秋鳳與康康交情深厚，今年互相陪伴過生日，蔡秋鳳也加入手寫卡片祝福「康康哥生日快樂」，讓康康忍不住吐槽：「你也叫我哥喔？」蔡秋鳳還在卡片中許願，希望兩人未來能有機會合唱一首歌。

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康康收到卡片祝福。（記者傅茗渝攝）

蔡秋鳳直言每次來錄影壓力都很大，因為要跟「阿妹仔」站在一起，「昨天真的沒有睡眠，在想今天穿什麼」結果一旁的康康聽了立刻虧她裝扮像哈利波特。大夥兒更在台上尺度大開，康康打趣說：「那我可以用身體償還嗎？」還自嘲：「我很醜，而且我是一隻小小鳥！」嚇得蔡秋鳳直呼現在六根清淨。

今年正逢59歲，康康逢9抱持低調，但26日已經先和家人吃飯、康康滿足地表示，兒子祝他生日快樂，貼心的女兒則送了「Labubu」公仔。他曬出老婆傳來的甜蜜簡訊，內容寫著：「我愛你，親愛的老公，生日快樂。」康康也回應：「祝福老婆永遠青春美麗，謝謝你對我們家的付出。」他透露夫妻倆一向以身作則，平常也會鼓勵小孩子常常把我愛你掛在嘴邊、要有禮貌、不要亂跑，小孩子也會感受到愛。他笑稱5月27日結婚紀念日諧音「我愛妻」，生日5月28日則是「我愛爸爸」，密碼自有巧合。

康康慶59歲生日，老友蔡秋鳳打趣開千萬支票抖內壓驚，左為許志豪。（記者傅茗渝攝）

製作單位特地準備了兩個蛋糕。康康第一個願望希望「收視率趕快突破盲點，可以再更高」；第二個願望則是希望陳怡婷順利拿到金曲獎，他對陳怡婷說：「我們兩年來第一個入圍金曲獎陳怡婷，大家都有出唱片，只有她入圍，所以一定要得到金曲獎最佳方言女歌手」，至於第三個願望，他則放在心上。

陳怡婷首度叩關台語歌后，朱海君送上擁抱加持。（記者傅茗渝攝）

現場康康也點名陳怡婷發表入圍感言，還調侃她「針對秀蘭瑪雅就好」，讓陳怡婷害羞地說：「大家都很強。」而今天錄影現場好運滿滿，眼見陳怡婷首度叩關台語歌后，蔡秋鳳與朱海君也輪番上前送上溫暖大擁抱，期盼能為她加持、順利鍍金。

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