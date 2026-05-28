聶雲貨到付款也被騙 苦主集體現身「慘案全曝光」 台灣1週遭詐逼近12億

聶雲以貨到付款下單屬意的保溫瓶（左圖），開箱後卻是4個不同款式的破舊保溫瓶（右圖）。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／專題報導〕51歲聶雲近日自爆遭遇網購詐騙，原以為選擇貨到付款較安全，沒想到下單屬意的保溫杯後，收到的竟是幾個廉價的破爛保溫瓶，他傻眼之餘也拍片公開自身經歷，提醒大家小心「一頁式網站」陷阱。根據內政部警政署「165打詐儀錶板」資料，台灣近1週詐騙財損金額已逼近12億元，其中又以網路購物詐騙為最大宗，引發大批苦主共鳴。

【貨到付款照樣中招 聶雲拆箱當場傻眼】

聶雲昨（27日）釋出影片分享事發經過，他透露自己原本只是透過網路購買幾個保溫杯，且因選擇貨到付款，自認風險相對較低，沒想到收到貨後卻發現與廣告內容完全不符，變成幾個品質低劣的破爛保溫瓶濫竽充數，他坦言越想越不對勁，也直呼現在詐騙手法已經進化到令人毛骨悚然。

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【AI點出台灣人弱點 不好意思承認被騙】

事後，聶雲向AI詢問為何台灣詐騙如此猖獗？AI分析指出，許多台灣人個性較含蓄，即便受騙也因不好意思承認，或擔心被嘲笑，而不願公開自身經驗，間接讓詐騙集團持續得逞。

不過，聶雲也強調自己並未因此對台灣社會失望，因為過去曾遺失身分證與手機，都有民眾拾獲送回，讓他感慨「台灣人其實非常善良」，形成「現實遇到善良、網路遇到詐騙」的強烈反差。

【多名苦主集體現身 「買鞋收到墨鏡」成常態】

隨著聶雲公開遭詐經歷，大批苦主也紛紛現身分享受害過程，「買鞋子結果收到墨鏡」、「買涼感床墊收到花布」、「買蘭花收到濕紙巾」，甚至有人透露自己曾在臉書購物被騙3次，之後再也不敢透過臉書購物。

許多人也提醒，「一頁式網站」通常沒有完整聯絡資訊、粉絲數異常偏低、留言回饋少，卻會透過精美圖片與「貨到付款」降低民眾戒心，成為近年最常見的網購陷阱之一。

內政部警政署「165打詐儀錶板」統計顯示，台灣5月21日至27日短短1週內，受理詐騙案件高達2886件，財產損失金額逼近12億元。（本報整理製圖，內政部警政署165打詐儀錶板）

【台灣1週遭詐近12億 網購詐騙仍是最大宗】

近年詐騙集團除了透過臉書廣告、大量投放的低價商品吸引民眾上鉤，也越來越常利用「貨到付款」、「限時優惠」降低戒心，甚至刻意營造台灣在地商家形象，讓不少消費者難以辨識真偽。事實上，根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，台灣從5月21日至27日短短1週內，受理詐騙案件高達2886件，財產損失金額更逼近12億元。

當中，就以網路購物詐騙為最大宗，如今聶雲親身翻車也再度讓「一頁式購物網站」問題浮上檯面；隨著受害案例持續增加，也讓網友們紛紛感嘆，「現在不是貪小便宜才會被騙，而是連正常購物都可能踩雷。」、「防不慎防，全世界都有詐騙」、「基本常識和邏輯要有，詐騙就輪不到你。」

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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