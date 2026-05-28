《陽光女子》賣破7.5億！76歲旅日巨星翁倩玉改口宣布好消息

翁倩玉宣布開唱的好消息。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕76歲的旅日巨星翁倩玉主演的《陽光女子合唱團》票房登頂台灣影史國片票房冠軍，票房衝破7.5億，她驚喜宣布將於8月29、30日在台北國際會議中心舉辦「陽光般的60周年演唱會－時間之歌」，以音樂與影像串起橫跨一甲子的演藝人生。

翁倩玉坦言沒料到電影會如此成功：「我沒有想過會這麼成功，看到票房數字有那麼多個零，破1億時我已經要昏倒了。」更開心表示：「很高興能回到演員身分，大家可能都忘記我是演員了，我是大家的Judy奶奶。」

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翁倩玉確定重返舞台舉辦演唱會。（大大娛樂提供）

出道60年的翁倩玉也將重拾歌手身分，8月29、30日在台北國際會議中心舉辦「陽光般的60週年演唱會－時間之歌。」其實翁倩玉去年完成台灣的3場演唱會後，曾透露未來不再舉辦大型個唱，坦言每次唱完兩小時後隔天幾乎無法下床，「所有氣都用完了，回日本整整發呆一星期」，最後還是因為得帶愛犬散步，才勉強出門。

然而翁倩玉演出的電影締造奇蹟，加上迎來出道60周年的重要時刻，最終仍決定再次站上舞台。她為了《陽光女子合唱團》演唱的插曲《時間之歌》大受歡迎，成為這次演唱會的主題，門票6月4日在年代售票系統及全台便利商店開賣。

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