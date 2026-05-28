自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

BTS搶票驚動月老 ARMY衝高雄武廟求神奉上葡萄軟糖

韓國天團「BTS」防彈少年團即將在11月到高雄開唱，6月2日開始搶票。（資料照，Netflix提供）韓國天團「BTS」防彈少年團即將在11月到高雄開唱，6月2日開始搶票。（資料照，Netflix提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕追星也要神明幫忙？韓國天團「BTS」防彈少年團即將在11月到高雄開唱，6月2日就要搶票的ARMY（粉絲名），紛紛衝去拜月老，高雄苓雅關帝廟（武廟）、三鳳宮都出現搶票心切的粉絲把演唱會座位表放在月老供桌上，希望月老牽線，能夠一睹BTS風采。

苓雅關帝廟月老殿位於元辰殿右側，許多粉絲上門祈求搶票順利。（關帝廟提供）苓雅關帝廟月老殿位於元辰殿右側，許多粉絲上門祈求搶票順利。（關帝廟提供）

BTS演唱會門票預計6月2日開搶，粉絲特別請神明加持，帶著餅乾糖果、珍珠奶茶拜託神明助力，苓雅關帝廟月老殿位於元辰殿右側，本來有許多單身者前來求正緣或情侶冀望感情穩定，現在追星族也拜託月老幫忙牽線。粉絲把自己希望搶到的座位和巧克力、乖乖等甜食，都放在月老面前，不求別的，就是為了見偶像一面。不少信徒還把搶票資訊寫在乖乖上，除此之外，還有粉絲帶著葡萄軟糖上門求月老幫忙，因為「葡萄」指演唱會售票系統上的紫色座位點，當系統顯示紫色，代表有空位，整個座位區塊也像是葡萄般一顆顆成串，粉絲就把「搶到票」稱為「採收葡萄」或「踏入葡萄海」。

高雄苓雅關帝廟（武廟）出現搶票心切的粉絲把演唱會座位表放在月老供桌上。（資料照，記者許麗娟攝）高雄苓雅關帝廟（武廟）出現搶票心切的粉絲把演唱會座位表放在月老供桌上。（資料照，記者許麗娟攝）

除了葡萄之外，粉絲也不忘帶著自製偶像小卡、玩偶、手繪圖向月老展示自己的滿滿誠意。粉絲在座位圖上做完記號、寫下心儀位置，最後連同金紙一同焚化，不少粉絲私下相傳：「很靈！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中