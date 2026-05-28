BTS搶票驚動月老 ARMY衝高雄武廟求神奉上葡萄軟糖

韓國天團「BTS」防彈少年團即將在11月到高雄開唱，6月2日開始搶票。（資料照，Netflix提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕追星也要神明幫忙？韓國天團「BTS」防彈少年團即將在11月到高雄開唱，6月2日就要搶票的ARMY（粉絲名），紛紛衝去拜月老，高雄苓雅關帝廟（武廟）、三鳳宮都出現搶票心切的粉絲把演唱會座位表放在月老供桌上，希望月老牽線，能夠一睹BTS風采。

苓雅關帝廟月老殿位於元辰殿右側，許多粉絲上門祈求搶票順利。（關帝廟提供）

BTS演唱會門票預計6月2日開搶，粉絲特別請神明加持，帶著餅乾糖果、珍珠奶茶拜託神明助力，苓雅關帝廟月老殿位於元辰殿右側，本來有許多單身者前來求正緣或情侶冀望感情穩定，現在追星族也拜託月老幫忙牽線。粉絲把自己希望搶到的座位和巧克力、乖乖等甜食，都放在月老面前，不求別的，就是為了見偶像一面。不少信徒還把搶票資訊寫在乖乖上，除此之外，還有粉絲帶著葡萄軟糖上門求月老幫忙，因為「葡萄」指演唱會售票系統上的紫色座位點，當系統顯示紫色，代表有空位，整個座位區塊也像是葡萄般一顆顆成串，粉絲就把「搶到票」稱為「採收葡萄」或「踏入葡萄海」。

請繼續往下閱讀...

高雄苓雅關帝廟（武廟）出現搶票心切的粉絲把演唱會座位表放在月老供桌上。（資料照，記者許麗娟攝）

除了葡萄之外，粉絲也不忘帶著自製偶像小卡、玩偶、手繪圖向月老展示自己的滿滿誠意。粉絲在座位圖上做完記號、寫下心儀位置，最後連同金紙一同焚化，不少粉絲私下相傳：「很靈！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法