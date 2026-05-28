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韓籍女神球場「亂入卡C位」！權喜原嚇壞急發聲 李多慧偷笑全被拍

權喜原誤打誤撞站到C位。（翻攝自Threads）權喜原誤打誤撞站到C位。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」的韓籍三本柱李多慧、金娜妍、權喜原深獲粉絲喜愛，而日前味全龍對上富邦悍將，小龍女攜手韓職LG TWINS啦啦隊舉辦「Red! 가자! Dragons × LG TWINS」主題日吸引球迷搶看，未料當天還出現了權喜原「亂入C位」的天然呆名場面，引發網友討論。

李多慧被隊友可愛到忍不住笑出聲。（翻攝自Threads）李多慧被隊友可愛到忍不住笑出聲。（翻攝自Threads）

權喜原在賽後訪問環節時，疑似最後才跑進訪問區，原先是站在角落，後來成員示意她可以再往裡面站，沒想到她移著移著竟站到兩位團長的中間，直接成為C位，她隨即露出慌張表情，趕緊快速飄走，整段過程都被大螢幕拍下，引起全場球迷大笑，連LG團長與味全龍團長都止不住笑容，一旁的李多慧和隊友們也都為權喜原可愛迷糊的一面露出笑容。

事後權喜原也發文直呼真的太害羞了，「我不是故意想站在中間的，因為多慧姐姐旁邊本來是我的位置，我只是想走回去而已，結果又怕打擾團長採訪，所以才往後退，結果反而變得更奇怪了，能站在團長們中間真的很榮幸…不好意思」。網友們看到後則笑虧「別人做可能會被罵，她做只會變迷因」、「怎麼有人可以呆得這麼可愛」，還有人稱她是「權C原」。

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