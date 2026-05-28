殺人未遂深陷官司仍照常發文 凌威威高調曬新動態

藝人凌威威涉擄人傷人案，現身喊冤強調「未傷人」。（資料照，記者謝武雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕酒國名花凌威威（原藝名凌葳威，本名謝伊琪）去年7月驚爆殺人未遂遭警方上銬囚禁，還被限制出境，她涉嫌協助兩名友人向莊姓男子追討52萬8千元債務，當時她出面喊冤，強調自己雖然拿出防身小刀要求對方匯款，但並未傷人，是對方搶走她的小刀並傷害自己。目前全案進入法律程序，她6月2日要為此事出庭。

凌威威分享臺灣百大創享家紙本書第十集2026/5已出版。（翻攝自臉書）

今（28）她在社群平台分享「臺灣百大創享家紙本書第十集2026/5已出版，在全國各大中學的圖書館可供借閱，謝謝。」看得出來她投入藝術教育、地方創生與公共藝術，心情似乎不受影響。事實上，凌威威先前就曾經向媒體抱怨，警方沒收她的手機和行車紀錄器，同時指控她是傷害莊姓男子的主謀，根本不理會她的陳述，直言：「從來沒見過這麼爛的警察」，也再三重覆，莊姓男子的傷勢，都是他自己劃傷，並非他人所為。

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凌威威近年醉心藝術。（資料照，凌威威提供）

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