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娛樂 最新消息

楊子儀被三立大動作切割3年後破冰？突聞「1消息」喊：沒被封殺

楊子儀今化身「一日咖啡師」進行手沖職人體驗。（民視提供）楊子儀今化身「一日咖啡師」進行手沖職人體驗。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊子儀2023年拍三立八點檔《天道》，飾演江國賓年輕時期，原本只有幾集內容，後來因表現好被加戲，但楊子儀因行程無法配合演不下去，導致三立撂下重話，大動作發聲明決定即日起終止與楊子儀一切合作。時隔3年，楊子儀今宣傳民視新戲《阿松與阿暖》時，被告知該劇也會在三立播出，開心高喊：「我就沒有被封殺！」

三立電視2023年曾發聲明表示「終止與楊子儀的一切合作」，掀起軒然大波，楊子儀今受訪時，被問及與三立的現況，因當時他剛接受感情拷問，默認復合阿西女兒田羽安，尷尬回：「怎麼都問這麼犀利的問題？」原本不知怎回答比較好，沒想到一旁的工作人員跳出來透露《阿松與阿暖》將在三立播出，楊子儀開心比出YA的手勢，驚呼：「那我就沒有被封殺了！」他也坦言本來就沒想說未來不會合作。

楊子儀（右）和林玟誼今宣傳《阿松與阿暖》。（民視提供）楊子儀（右）和林玟誼今宣傳《阿松與阿暖》。（民視提供）

此外，楊子儀在《阿松與阿暖》飾演咖啡店老闆，與劇中號稱萬能、什麼難題都能解決的林玟誼，今化身「一日咖啡師」進行手沖職人體驗。兩人現場大秀穩定注水功力，在咖啡香氣中分享戲裡戲外如咖啡般「有苦有甘」的人生故事。

楊子儀戲裡挑戰與私下個性截然不同的「有錢人」角色，他笑說：「劇裡雖然開咖啡廳，但大老闆基本上都是花錢請人管理，今天終於有機會真正學手沖咖啡！」他坦言從悶蒸、水流到注水力道全都有學問，「原來手沖咖啡完全是心性的修煉。」

《阿松與阿暖》民視無線台將於6月8日起，每週一至週五晚間9點15分播出；公視台語台自6月9日起，每週一至週五晚間6點播映。

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