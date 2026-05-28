蕭敬騰師弟改名驚人背景曝光 月撈台幣3000萬

金泰佑推出新專輯《傷心男孩俱樂部》。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金泰佑推出全新EP《傷心男孩俱樂部》，他今天舉辦發片活動，招認改名後事業運大開，代理國外巧克力品牌來台，目前已開設5家分店。他透露，目前收支已經打平，先前快閃店在台北開幕，更創下單月超過3000萬元的業績。

金泰佑與朋友共同創業，將於6月15日正式插旗台北101，打造瑞士精品巧克力品牌Läderach全新門市，迎來音樂、戲劇與事業同步爆發的新階段。事業得意的他，與混血女友穩定交往兩年多，受訪談到婚事表示：「交往需要一段時間多認識，我也忙。」現階段還沒有結婚打算。

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相隔4年推出全新音樂作品，這張EP以復古合成器聲響、R&B氛圍與城市夜色為核心，描寫藏在深夜裡、不被允許的情緒與脆弱，也像是一封寫給都市夜歸人的情書。

金泰佑坦言，從小就覺得很多浪漫的事情，本來就帶著一點悲傷與遺憾，而那些不完美的情緒，也成為《傷心男孩俱樂部》的創作核心之一。這次6首歌曲全數由他親自參與創作，作曲幾乎都由自己完成，歌詞則再度攜手長期合作夥伴吳易緯共同打造。

特別的是，其中一首新歌更取樣師兄蕭敬騰的經典歌曲《阿飛的小蝴蝶》。金泰佑透露，蕭敬騰聽到歌曲後反應非常驚喜，還幽默表示：「有清版權（費用）嗎？」隨後也誇讚新歌非常好聽。

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