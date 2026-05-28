小S代言私密處保養品牌 「過期珍珠、發霉豆乾」言論惹怒全網

知名的私密處與全身肌膚保養品牌再度爆發文案爭議。（本報合成，擷取自品牌官網、Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕目前由知名藝人小S（徐熙娣）擔任品牌年度代言人的知名私密處與全身肌膚保養品牌，主打「專為女性量身設計的全方位私密護理」，卻被發現社群行銷台詞嫌棄顧客私密處「黑得像過期珍珠真的母湯」，掀起許多網友怒火，直呼「文案也太噁心，拒用！」

一名網友今（28）日在Threads發文曬出廣告截圖，文字內容為「奶頭黑得像『過期珍珠』真的母湯（搭配噁心表情）」、「透膚裝一上身兩塊『發霉豆乾』直接外露」、「『健女人』有法寶」等，接著宣傳自家商品只要用7天就可以馬上變成「粉嫩蒟蒻」，夏天穿辣妹服裝也不怕尷尬。

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原PO忍不住痛批「文案也太噁心了吧」、「到底是什麼製造身體焦慮的爛文案啊？看得超不舒服。有些人是天生的、有些人是長期運動摩擦、喂（餵）母乳增加摩擦這些都會導致奶頭變黑！但直接批判奶頭黑很不行這樣的牌子我也不行，難怪前陣子業配被KOL拒絕。可以主打變白，不要製造錯誤觀念跟教育。」

貼文曝光後迅速掀起熱議，不少網友傻眼直呼，「超級難聽，賣女性用品帶頭製造焦慮」、「以前就做過一樣的事了」、「我一直以為他們是有質感的台灣好品牌」、「而且怎麼能想出這麼多羞辱身體的文案」、「發霉豆干？健女人？這文案太詭異了吧」、「謝謝避雷，以後除毛膏會買別家」、「明明客群是女性，還這樣侮辱女性」。

也有許多人質疑，「除或不除都是個人選擇，讓人噁心的是製造焦慮，把正常色素沉澱包裝成多難看多噁心的事情，讓大家以為女性私密處就是要嫩要白要好看才叫正常，然後再來販賣焦慮，花這麼多錢請行銷企劃然後想出這種文案的，真的可以打包收一收回家了」。

事實上，該品牌過去就曾因類似文案引發爭議。去年推出「腋下黑森林迎風搖擺，嚇鼠隔壁阿北」等宣傳內容，同樣遭批低俗、羞辱女性。當時品牌負責人曾公開致歉，除了全面下架該廣告，也表示未來會更加審慎檢視文案方向與內容，未料如今再度因類似爭議挨轟。

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