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仙塔律師涉詐案首出庭 認罪後露笑容發5點聲明

網紅仙塔律師首度現身北院，參與辯論庭。（翻攝自IG）網紅仙塔律師首度現身北院，參與辯論庭。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪被控將偵查內容洩漏給詐騙集團成員，甚至幫主嫌出售名下不法資產，遭北檢起訴並求處1年以上徒刑、不得緩刑。今（28）日她首度現身北院，參與辯論庭，她僅表示坦承認罪、繳回犯罪所得，願意為當時錯誤判斷認罪。全案辯論終結，合議庭7月7日宣判。

仙塔律師（左）認罪後首次出庭，態度放鬆。（記者翁靖祐攝）仙塔律師（左）認罪後首次出庭，態度放鬆。（記者翁靖祐攝）

仙塔律師認罪後態度輕鬆，甚至露出笑容，事後她透過律師發出5點聲明：

一、近來本人因所涉刑事案件，受到社會各界關注。

二、身為執業律師，於受任初期，因急於為委任人提供法律協助，在案情尚未完全明瞭之際，未及審慎考量，致未能妥善把握辯護權行使之法律界限，行為有所失當，實屬不該。 就此，本人已就相關事實認罪，並願坦然面對及承擔一切法律責任。

三、謹此嚴正聲明，本案並未起訴認定本人涉犯詐欺取財罪嫌，本人從未參與任何詐欺集團，亦與其等毫無關聯。

四、本人深知自身行為確有過誤。為維護司法程序之公正進行，避免不當干擾，關於案件之具體內容與細節，恕不便再多做說明，本人將靜待司法之公正裁判。

五、對於本案所造成之社會負面觀感，本人謹向社會大眾致上最深歉意；並對各界長期以來的監督與指教，表達由衷感謝。

特此聲明如上。

仙塔律師坦承認罪、繳回犯罪所得，願意為當時錯誤判斷認罪。（翻攝自IG）仙塔律師坦承認罪、繳回犯罪所得，願意為當時錯誤判斷認罪。（翻攝自IG）

仙塔律師涉及的靈骨塔詐騙案，案情包括詐團、銷贓兩大區塊，合議庭切割審理，先就詐欺犯行審結，之後再審理洗錢、洩密部分。

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