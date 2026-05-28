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娛樂 電視

浪姐爆集體病倒 曾沛慈最嚴重流鼻血又嘔吐疑宿舍出問題

與曾沛慈住同一宿舍的范瑋琪也傳出身體不適。（資料照，記者潘少棠攝）與曾沛慈住同一宿舍的范瑋琪也傳出身體不適。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國綜藝節目《乘風2026》（浪姐7）讓參加的女星們壓力山大，近期陸續傳出姐姐類病的消息。曾沛慈、范瑋琪、孫怡、謝楠、闞清子都出現咽喉痛、嗓音沙啞等咽喉炎或支氣管炎的症狀，孫怡還反覆長針眼。網友認為幾人都住在同一宿舍，比賽前宿舍剛經過整修，懷疑是甲醛超標所致。

參加《浪姐7》的曾沛慈傳出流鼻血、嘔吐。（資料照，記者王文麟攝）參加《浪姐7》的曾沛慈傳出流鼻血、嘔吐。（資料照，記者王文麟攝）

眾多姐姐當中，曾沛慈狀況最嚴重，出現流鼻血、嘔吐等狀況，醫生叮嚀她禁聲休養，原本以為這些都是因為比賽太過操勞，後來才注意到其他人也都健康欠佳，「甲醛中毒」立刻飆上熱門搜索關鍵詞。

中國網友懷疑姐姐們健康出狀況與宿舍甲醛超標有關。（翻攝自微博）中國網友懷疑姐姐們健康出狀況與宿舍甲醛超標有關。（翻攝自微博）

網友爆料姐姐們住的宿舍3月經過整修，4月6日節目組就安排姐姐們入住，中間僅經過5天時間，甲醛疑似未完全揮發。製作單位火速發出聲明澄清：浪姐宿舍甲醛超標為不實資訊，指姐姐們居住的宿舍是延續多年的聖爵菲斯酒店垂釣別墅，節目錄製場地也是文創基地，4月2日、5月7日也委託協力廠商透過專業機構做過空氣品質檢測，檢測結果合格，同時感謝外界善意監督。

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