幻藍小熊強勢入圍金曲獎 神秘人士送花竟是大咖天王

GENBLUE幻藍小熊入圍本屆金曲獎最佳演唱組合。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕女團幻藍小熊今年以專輯《MIRROR》入圍第37屆金曲獎「最佳演唱組合獎」，得知入圍的那一刻大夥抱在一起尖叫，難掩激動心情。團員更驚喜收到神秘人士送花「告白」，原來是曾合作的金曲歌王羅時豐。

羅時豐暖心表示：「全員恭喜！幻藍入圍，金曲小熊！」讓隊長XXIN看了感動回應：「（出道）3年對很多人來說可能覺得很短，但我們這段時間真的賭上人生、拚盡全力，能夠入圍金曲獎是對我們的堅持最棒的肯定。」更感謝前輩的祝福，「收到他的鼓勵等於『獲獎率』百分百，因為能夠被他肯定就感覺像是得獎這麼開心。」

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GENBLUE幻藍小熊感謝前輩羅時豐的祝福。（天空娛樂提供）

事實上，羅時豐自上次在金鐘獎合作舞台後就對幻藍小熊的精湛實力與舞台魅力讚賞有加，私下更親自傳訊息給每一位成員打氣加油。團員許媛媛更示愛高喊：「大牛哥~LOVE YOU！」更計畫要幫羅時豐量身訂做一首電音舞曲當成禮物送給他，「希望帶著這份祝福勉勵自己能寫出更多好歌，也希望能幫大牛哥創作舞曲，未來能有機會跟他再次合作。」

對於要跟前輩頑童MJ116對決，隊長XXIN表示：「能跟這麼優秀的前輩一起入圍，是我們想都不敢想的榮幸！」

幻藍小熊更對紅毯的造型充滿期待，隊長XXIN透露，希望這次造型能加入暗黑、叛逆元素，「想讓大家看到我們最BADASS、最有態度的一面！」AYEON則想挑戰更成熟俐落的造型。LILI毓則想在保留團體個性的同時嘗試「高級優雅感」。

提及最想在紅毯上巧遇的前輩，幻藍小熊瞬間變成追星少女，包括偶像蔡依林、A-Lin，以及周湯豪、頑童 MJ116都是成了女孩們的「夢幻名單」，采甄更笑說：「如果能在現場聽到偶像們唱歌，那現場真的成了圓夢天堂了！」

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