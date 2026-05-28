中國製電池自爆釀災 日本女歌手住家燒成廢墟求助無門

日本女歌手ZOOCO去年12月住家慘遭祝融之災，整間房屋付之一炬。（翻攝自官方網站）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女歌手ZOOCO去年12月住家慘遭祝融之災，整間房屋付之一炬，損失超過4500萬日圓（約新台幣887萬元）。近日ZOOCO接受採訪時，表示釀禍的是一款中國製大容量儲能電池，更慘的是求助無門，賠償不知找誰？

2025年12月8日下午近5時，ZOOCO和丈夫都外出工作，15歲的女兒也出門遛狗，住家處於無人狀態。未料家中的儲能電池莫名自爆起火，鄰居緊急報警後，雖順利撲滅火勢亦未擴及其他住戶，但ZOOCO住家完全燒毀，經消防人員確認，起火點就是儲能電池。

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釀成火災的兇手是中國製造的儲能電池。（翻攝自X）

釀成火災的儲能電池是ZOOCO於2020年8月新冠肺炎疫情猖獗時自網路平台購入，幾年來只在露營、女兒街頭表演時總計使用4次，最後一次充電是在爆炸前2個月。這場火災釀成約2000萬日圓財損，之後ZOOCO又花了2500萬日圓整修裝潢，家中所有珍貴回憶也都付之一炬，ZOOCO惋惜：「這些東西用金錢也無法買回」。

ZOOCO因這場火災財物損失約新台幣887萬元。（翻攝自官網）

ZOOCO多次要求網路平台向購買同款商品的消費者發出警告，業者只消極表示願退還當初她購買電池花費的1.5萬日圓（約新台幣3000元），並將該產品下架。ZOOCO主動與製照商、代理商聯絡，卻發現網路平台提供的業者電話無法接通，電子郵件信箱也是假的，只能自認倒楣。

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