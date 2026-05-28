Netflix將推出麥可傑克森紀錄影集 預告片惹怒粉絲引退訂潮

Netflix將於6月3日上映麥可傑克森紀錄片。（圖取自Netflix）

〔即時新聞／綜合報導〕《麥可傑克森》音樂傳記片在全球大賣後，Netflix也將在6月推出紀錄片影集《麥可傑克森：裁決》（Michael Jackson: The Verdict）。不過，粉絲出面指控，內容揣測麥可傑克森有性侵兒童，與事實判決不符，直批電視台為了流量背離司法定論，引發大批粉絲退訂Netflix。

《麥可傑克森：裁決》有別於電影聚焦其早年人生與成名之路，反而把內容聚焦在2005年因涉嫌在加州的夢幻莊園猥褻未成年男童而遭到起訴的事件。Netflix在預告中也透過多位當年參與案件的關鍵人物，重新拼湊這場審判爭議。但此舉引來大批粉絲不滿。

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粉絲在Threads上指出，這部紀錄片的預告，揣測MJ有性侵兒童。裡面還說「他的才華、技藝與成就皆絕無僅有，他侵害兒童的手法也絕無僅有。事實是1994年，他和其中一名指控者喬丹・錢德勒（Jordan Chandler）達成庭外和解。而在2005年的刑事審訊中，他也被判定對一名13歲男孩的性侵指控無罪。

該名粉絲痛批，當影視平台為了流量，選擇背離已知司法定論。身為MJ粉絲，看了很受傷，用退訂做出行動。

此文一出，引來網友關注，更引來退訂潮。網友表示「超級失望…拒看+退訂了，希望不要有人被這個爛紀錄片洗腦欸」、「Netflix用這麼大的平台散播力，散步這種扭曲的事實，它們需要付出代價耶，難不成大家為了賺錢，只要流量，就發佈不實內容嗎？更何況是這麼大的公司」、「麥可已經不能為自己說話了，但我們可以！退訂抵制惡意的Netflix」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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