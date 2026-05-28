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雅方千金脫口「大陸」遭出征！網紅Cheap憤怒開酸

雅方食品千金林暄穎脫口稱「大陸」遭出征。（組合照，翻攝自IG）雅方食品千金林暄穎脫口稱「大陸」遭出征。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕雅方雪糕因包裝印有簡體中文引爆部分網友質疑「中國化」，董事長女兒林暄穎出面解釋產品外銷中國才使用簡體字，沒想到又因脫口稱「大陸」再遭砲轟。對此，網紅Cheap則開酸出征網友為何不要求廢除「大陸委員會」，怒批根本只敢欺負做生意的本土廠商，「有夠cheap的愛國心欸。」

雅方食品近日因一款雪糕包裝印有簡體中文掀起爭議，部分網友質疑品牌立場，甚至上綱到統獨議題。對此，董事長女兒林暄穎親上火線解釋，表示產品因有外銷中國市場，因此包裝同步採用簡體中文，不過她在回應時提到「外銷到大陸」，再度引發部分網友不滿，認為用詞不妥，相關討論持續延燒。

針對爭議，Cheap今（28日）則在臉書發文直言「一隻賣幾10塊台幣的冰棒，也可以搞成統獨之爭」，質疑出征網友若真的這麼在意名稱問題，「怎麼不去行政院前絕食抗議，要求廢除陸委會？」反而只敢在網路上公審本土廠商，更以林暄穎神似動漫角色「18號」開玩笑，狠酸「只會欺負18號，哪門子的台派？跟紅衛兵沒兩樣。」

Cheap認為一邊繳稅維持陸委會運作，一邊又公審別人講「大陸」根本是「精神分裂」，他痛批部分網友不敢推動修憲、不敢質疑執政黨，只會在網路上獵巫，最後還自認「成功守護台灣」，直言這種行為「有夠cheap的愛國心欸」，貼文曝光後也再度掀起兩派網友論戰。

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