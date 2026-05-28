女神現身台東發球衣！六旬長輩害羞秒變少年 洪都拉斯看傻

温貞菱（左二）重返駐村小隊擔任哲學課助教，與周厚安（右）、黃姵嘉（左三起）、施名帥、洪都拉斯相見歡。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕洪都拉斯、施名帥、黃姵嘉、周厚安錄製客台《啊喔！最Kiang駐村小隊2》到台東駐村，最新一集迎來第一季成員温貞菱重返小隊，特地幫忙將製作好的不老棒球隊隊旗與球衣從台北一路帶到台東。

洪都拉斯笑說，他在現場展示隊旗時根本沒人在意長什麼樣子，因為大家的目光全都停留在女神身上，領球衣的時候也是難掩臉上害羞神情，不但脫帽鞠躬還握手，原本六十幾歲的長輩們，瞬間像變回少棒隊少年般。

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長輩從温貞菱（右）手中領球衣，害羞秒變少年。（客台提供）

温貞菱笑說，原本還盤算著該怎麼給大家一個驚喜、順便嚇嚇隊員們，沒想到大家早已事先得知消息。當她見到施銘帥與洪都拉斯的那一刻，也忍不住感性表示，所有回憶瞬間湧上心頭，「很像那一場夢還沒醒來一樣。」這次温温重返駐村小隊，擔任哲學課助教，課堂中老師詢問大家，如果兩個人交換某些個人特徵，那自己還會是原本的自己嗎？經過一番熱烈討論後，洪都拉斯依舊聽得一頭霧水，忍不住抱怨：「這個題目出得不好啦！」温貞菱則立刻笑回：「你不要一秒惹怒我們老師！」

難得到台東放假、短暫放鬆的温貞菱，除了擔任哲學課助教外，也首度體驗飛行傘。向來熱愛嘗試新事物的她，相較於其他有懼高症的小隊成員，在高空中可說是如魚得水，甚至捨不得降落。

温貞菱（左）協助將隊旗從台北帶到台東，右為小隊成員黃姵嘉。（客台提供）

此外，難得再度團聚的一夥人，晚餐時間也一起下廚包水餃，讓温貞菱直呼有種和家人團圓的感覺。或許是自己親手包的水餃特別美味，平時食量不大的她，平常最多只吃14顆，這次竟一口氣吃了24顆水餃，也讓其他小隊成員印象深刻。

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