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娛樂 最新消息

響應政府提高生育 486先生跟進每胎補助3千到18歲

賴總統宣布「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，行政院會今（28）日拍板通過「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案。（記者鍾麗華攝）賴總統宣布「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，行政院會今（28）日拍板通過「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案。（記者鍾麗華攝）

〔記者林南谷／台北報導〕總統賴清德提出少子化18項政策，針對「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，行政院會今（28）日拍板通過「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案，其中性平法修法現行8週產假延長至12週，讓媽媽身心可恢復；現行7日陪產檢及陪產假延長為14日，讓孕產爸爸一起陪。新增天數之工資，經雇主給付工資後，可向勞動部申請補助。

此外，性平法修法，延長家長照顧幼兒年齡到6歲，更名為「育兒留停」，全面照顧學齡前兒童。以日育嬰留停升級為「育兒假」，現行彈性日數30日升級為60日，併入育兒留職停薪期間及津貼計算。

政府拚生育率，團購電商名人「486先生」陳延昶中午也臉書發文高喊：「我們公司同仁生育率挺高，每個小朋友每月補助3千元到18歲。」更表示他曬出和小孩同框，這幾位只是高雄同事的小朋友喔！

486先生發文後，有網友誇他根本是「孩子王」，他也暖心回應：「我愛孩子。」更有人誇讚486先生的公司是「幸福企業」。

而為了提高誘因使企業營造友善員工托育環境，勞動部規劃讓企業設置托兒設施或提供托育服務的支出，將加碼提供租稅優惠，得就支出金額的200%，自營利事業所得額中減除。

在「就業保險法」修正部分，增訂投保薪資分級表，提高級距上限，以提升勞工留職停薪期間的實際薪資替代率。並配合性別平等工作法的修正，將育「嬰」留職停薪津貼的適用子女年齡延長至6歲以下，期間至該子女滿7歲止，並修正名稱為育「兒」留職停薪津貼；而給付的期間，也增訂在雙親均領滿6個月津貼，可各再多請領3個月，最長各可領9個月，以強化經濟支持，鼓勵雙親共同參與育兒。

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