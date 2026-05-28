王子爆出不倫粿粿神隱至今 同事驚洩他動態：不是故意的

金泰佑推出新專輯《傷心男孩俱樂部》。（華納音樂提供 ）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金泰佑今天舉辦發片活動，他今年出席經紀公司春酒，不小心在限時動態PO出「王子」邱勝翊的影片掀起話題，對此他受訪回應：「大家都有拍，我相信很多人都有拍到」，透露並非刻意曝光王子近況，直呼：「不是故意的。」

王子去年10月爆出和人妻粿粿不倫戀，演藝事業全面停擺，沒想到低調出席經紀公司春酒卻洩了行蹤，金泰佑不好意思地說，「就是工作上碰到會點頭打招呼。」對於王子目前狀態，金泰佑則低調表示自己並不清楚，他們就是同事關係。

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金泰佑改名重新出發。（華納音樂提供 ）

金泰佑相隔4年推出全新EP《傷心男孩俱樂部》，他改了藝名重新出發，「公司覺得有個新的開始，音樂這條路有很多階段，變成比較韓式的名字，希望音樂事業可以更發達。」

金泰佑坦言，專輯裡的歌曲大多描寫那些不那麼完美的愛，帶著一點悲傷、一點遺憾，甚至有一點失落感。他透露，很多真正浪漫的事情，其實都帶有某種失落感，「而我個人覺得很美的是，當你可以痛得這麼深，也代表你真的愛得很深，這就是我的愛情觀。」

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