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娛樂 最新消息

全台熱瘋！楊繡惠屏東飆車「被衝康」 怒灌阿翔山泉水

阿翔載楊繡惠飆沙。（民視提供）阿翔載楊繡惠飆沙。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》，帶領來賓慈妹前往台灣南部祕境—屏東縣滿州鄉，在烈日下體驗全台唯一合法的九棚大沙漠飆沙、挑戰陡峭的七孔瀑布。

節目一開場，眾人便被滿州九棚大沙漠的遼闊景緻深深震撼，人稱「沙漠國王」的吉普車金牌教練帶著大家瘋狂飆沙，展現了極致的開車技術，卻讓楊繡惠、慈妹嚇到「趴車」大喊想回家。

慈妹（左）、籃籃女神組合。（民視提供）慈妹（左）、籃籃女神組合。（民視提供）

隨後，眾人換上沙灘車挑戰高難度關卡，不僅要穿越叢林，還要越過河流，甚至騎著沙灘車從高達60度的超陡沙坡「滑行」而下，阿翔還突然放開煞車，害得楊繡惠尖叫到花容失色。

楊繡惠回敬阿翔，讓他山泉水無限暢飲。（民視提供）楊繡惠回敬阿翔，讓他山泉水無限暢飲。（民視提供）

緊接著主持群帶領觀眾探訪中央山脈的尾端—天然祕境「七孔瀑布」。為了尋找「天然無邊際泳池」，大家徒手攀爬接近85度的近垂直峭壁，年過60的楊繡惠還展現了超強的體能與過人勇氣，率先成功登頂。但當大家奮力爬上瀑布後，阿翔才幽默玩笑：「其實旁邊有手扶梯可以走啦！」瞬間讓全場翻白眼，哭笑不得，楊繡惠還回敬阿翔，讓他山泉水無限暢飲，喝到飽透心涼，一旁慈妹笑到差點站不穩。

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