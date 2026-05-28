朱軒洋爆劈腿沉寂1年！嚴藝文心疼噴淚 張孝全看演出傻眼：完蛋了

Netflix新戲《欠妳的那場婚禮》今合體宣傳。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳卓源與朱軒洋合作電影《搜查瑠公圳》結識，2年前被直擊在河濱公園約會，當時男方有交往5年的同居網紅女友Cindy，劈腿事件曝光後引發輿論譁然，2人工作沉寂好一段時間，朱軒洋也和女友分手，上月吳卓源與朱軒洋卻雙雙認愛，再度引發關注。而朱軒洋主演公視、Netflix新戲《欠妳的那場婚禮》，編導嚴藝文今受訪談到朱軒洋，意外哽咽落淚。

嚴藝文選朱軒洋來演男主角張孝全的年輕版，是他感情事件爆發後，沉寂一年沒演戲所做的決定，算不算力排眾議？她否認說：「對我勢必是挑戰，我是導演，相信自己對演員的直覺判斷。」朱軒洋的每一部戲，嚴藝文都看過，很欣賞他的表演之外，也感謝他來演出。

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一開始碰到面，嚴藝文對朱軒洋說「這角色有點難」， 那時的朱軒洋因久沒工作，是個80幾公斤的胖子，後來為了詮釋樂團主唱角色，他努力減14公斤，嚴藝文還陪他練歌、練吉他、學跳舞，給了許多心靈上的支持，包括一直對他喊話「朱軒洋你可以的，我比你還相信你可以」。

嚴藝文相信自己對演員的直覺判斷。（記者胡舜翔攝）

嚴藝文認為朱軒洋是直覺型演員，因此她會針對角色讓朱軒洋感到舒服，「有時他覺得某場戲那個台詞不行，我就說『沒關係、我們改』，全程照他的想法改。」確實這齣戲有種為朱軒洋量身定做的感覺。

她接著以慈母口吻說：「他不是抗拒演戲，是（因為感情事件）當演員的某種自在自信受影響，我可以理解，他第一天上戲，我可以感覺到他是緊張的。」

嚴藝文今受訪談到朱軒洋，意外哽咽落淚。（記者胡舜翔攝）

嚴藝文一路上陪伴，看著他交出動人表演，讓她講著講著哽咽說：「我本來希望他今天可以一起來，但他打電話跟我說他不想要模糊焦點，大家都這麼努力拍了這心血，他不希望自己某一些新聞影響到其他人的成果。」 嚴藝文知道朱軒洋用意的出發點是善良的，替他感到可惜又心疼，也期待他能來參與新戲首映會，對他說：「就讓你的作品說話，讓你的角色、你的才華幫你說話。」

而張孝全和朱軒洋演出同個角色的中年與少年期，開拍前並沒有特別訓練默契，只有約游泳、吃飯和聊天，但他打趣說自己前期看朱軒洋唱歌、跳舞，內心想：「哇！怎麼會這樣，完蛋了！」 嚴藝文在旁苦笑回：「你當時是不是覺得我死定了？我腳趾頭都在抓地。」沒想到戲正式開拍，一看到朱軒洋演出，進步非常多，連嚴藝文看了都直呼：「有種望子成龍的感覺。」

《欠妳的那場婚禮》將於6月20日起，每週六晚間9點在公共電視及公視+上映，6月20日同步於Netflix全集上線。

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