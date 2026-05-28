QQ粉粿出沒Threads！許貴雅「低調圈粉8萬」再接新任務

許貴雅Threads低調坐擁8萬大軍 ，喚醒年輕小記者熱血。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕在充斥片面訊息、音檔倍速快轉的碎片化閱聽時代，社群平台Threads已成為當今網路世代與意見領袖速讀時事的熱門基地。看準這股圖文與聲音結合的潮流，三立新聞正式開設全新Threads官方帳號「真事有道理 Truthlab」，由當家主播許貴雅、彭光偉、華舜嘉真人獻聲打頭陣，誓言帶領讀者解構熱門事件、人氣議題背後的真相。

在Threads上早已低調圈粉近8萬人的許貴雅，這次親民地以「QQ粉粿」之姿現身主持群。轉戰主持工作多年的她，笑稱剛入行年輕小記者的熱血都被這個任務完全喚醒。這次她跳脫熟悉的政論舒適圈，挑戰在3分鐘內不廢話、用理性邏輯單純聊時事。

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為了揪出幕後黑手，許貴雅更拿出不入虎穴焉得虎子的精神，親自當起新聞柯南。她直言：「我強迫自己訂閱那些被認證的假新聞發源地，等於讓自己暴露在假新聞環境中。流量很差可以暫放一邊，但高流量的假新聞，必須揭發以訛傳訛的不良動機」。

許貴雅化身新聞柯南走出舒適圈，拒絕冰冷AI親自真人獻聲。（三立提供）

除了國內熱門議題，國際新聞隨手一滑就有，但有些資訊背後其實暗藏謬誤。資深國際新聞記者彭光偉這次專責全球熱門新聞釋疑，本身就是國際社群重度觀察者的他透露，從經驗中發現很多AI造假已經不是單純玩笑或惡搞，有些可能牽涉地緣政治、甚至是刻意的資訊戰。面對瞬間被洗腦的危機，彭光偉直言：「某些畫面常理無法解釋，肉眼又不容易找到瑕疵，這類數位偵探等級的查證，是團隊最大的挑戰」為了避免單一觀點，彭光偉會多方對比不同媒體的訊息描述，在確認真假之外，更加重視「全面資訊」的提供。

由於傳統電視新聞有篇幅限制，全新官方帳號「真事有道理 Truthlab」在Threads正式上線後，主打沒有冰冷的AI配音，只有主播用最接地氣的聲音，把複雜事件講到一聽就懂。團隊希望透過這個全新的平台增加與網友的深度互動，並藉由強化讀者的參與，共同構築還原事實真相的脈絡。

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