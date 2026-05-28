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唐綺陽揭「星座怪癖」！曝雙子座超強天賦：自帶貴人運

阿本（左起）、A冷、唐綺陽、禾羽、私廚主廚索艾克。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）阿本（左起）、A冷、唐綺陽、禾羽、私廚主廚索艾克。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕唐綺陽主持Yahoo《唐綺陽談星私廚》，隨著5月底開始進入雙子座，邀請阿本、A冷和禾羽一起大聊雙子座的特性。阿本說：「其實雙子座最莫名其妙的地方，是外人批評雙子莫名其妙的時候，一般人會覺得我怎麼了嗎？可是雙子座會覺得很開心，所以我每次看唐老師說雙子座真的很奇怪的時候，我反而很開心。」

這分享讓唐綺陽笑開懷，終於有雙子座來替她平反，唐綺陽說：「網友都認為我是不是對雙子座有意見，但雙子座不是天使就是魔鬼，他們要做什麼，都可以做到極致，可愛的時候真可愛，討厭的時候真討厭。」

唐綺陽（左）傳授「收服雙子座」密技；阿本認為雙子一旦認定對方就會非常專情。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）唐綺陽（左）傳授「收服雙子座」密技；阿本認為雙子一旦認定對方就會非常專情。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

一般人對雙子座最大的刻板印象就是「人格分裂」，阿本認為應該是「很真心的在當下表達自己」。節目中阿本、A冷和禾羽都透露雙子座表面上看起來很會社交，而且一到社交場合就會開始人來瘋，但其實私底下獨處時都是超級I人，而且根本很難約雙子出去玩，越熟的朋友越難約。

阿本透露過去談的幾段感情，從射手、天蠍一直到現在的巨蟹男朋友，覺得居家的巨蟹反而是最適合他的，因為巨蟹能接受很穩定、無聊的他，阿本說：「我每天生活很固定，甚至一模一樣都沒關係。」

第二個在雙子身上的標籤則是花心玩咖，阿本認為雙子確實是見一個愛一個，但一旦確定就會非常專情，只是如何認定「在一起」很關鍵。阿本分析雙子座的個性能快速適應不同人，而且很社交，例如見曖昧對象的家人，對雙子而言並不代表兩人就是男女朋友，可能就只是禮貌交際。阿本說：「如果雙子主動表達在意你，對你問東問西，那才代表他對你有意思，因為雙子有話憋不住而且對事物充滿好奇。」讓唐綺陽笑說：「跟雙子座交往就先熱絡一陣子，然後忽然把他晾在那邊一個月，這招會滿有用。」

最後提問環節，阿本透露自己有在做身心靈修行，但家裡是佛教世家，故詢問兩者該如何取捨。唐綺陽表示，阿本的靈感天線比一般人發達，甚至可能可以通到外星人那種，走自己想要的路線會更好。啦啦隊女神禾羽則透露接下來計畫轉型，除了主持《Yahoo車的試煉》節目之外，還會演戲與出專輯，不知身分的轉換是否順利？唐綺陽說：「雙子座本身自帶貴人運，留住貴人很重要，他會給妳這次機會，以後也會給妳別的機會。」

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