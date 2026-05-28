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娛樂 最新消息

五月天阿信合體大咖天王 驚爆不能說的秘密

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天阿信與王嘉爾合體代言可樂，更攜手合作品牌主題曲《Alive》，這首歌是阿信的詞曲創作，並由他倆共同擔任製作人。

王嘉爾、五月天阿信合作新廣告。（相信音樂提供）王嘉爾、五月天阿信合作新廣告。（相信音樂提供）

王嘉爾勇於跨界突破，解鎖多重身份。從擊劍運動員到首位連續三年登上科切拉主舞台的歌手，再到TEAM WANG records & TEAM WANG design創始人。而阿信身為音樂人、STAYREAL潮牌主理人，當年以一曲《放肆》與百事可樂結緣，鼓勵年輕人勇敢追夢。如今以《Alive》續寫渴望故事，強調不放棄、不妥協，每一次堅持，都能推動自我迭代與突破，讓渴望不斷生長。

《Alive》MV邀請金曲獎最佳MV導演陳奕仁操刀，王嘉爾與阿信先是各自在不同城市拍攝，忙碌的兩人直到在北京才有機會合體拍攝，一見到王嘉爾，阿信先是提及有看到王嘉爾演唱會水中退場的片段，直誇很炫，並說：「藉由這次代言百事可樂的機會，好不容易和仰慕許久的Jackson合作！」

王嘉爾謙虛回應：「我的驕傲！可以跟信哥合作！」兩人更把握機會大聊特聊，雖然是第一次合作，但問及聊天內容，兩人很有默契地說：「不跟你們說聊什麼，秘密！」

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