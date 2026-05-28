自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

苗可麗帶失智父重回理髮廳 爸爸「比YA微笑」超萌畫面網看哭

苗可麗時常分享與父親的互動。（翻攝臉書）苗可麗時常分享與父親的互動。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘視后苗可麗近年在螢幕前形象百變，私底下的她則是一位事親至孝的女兒，時常在社群平台分享自己照顧失智老父的日常，真摯的文字每每惹哭大批網友。過去一年來，爸爸的頂上造型都由她一手包辦，不過近日她腦海中突然閃過一個念頭，決定帶爸爸「出門剪頭髮」，沒想到這個小小的改變，竟讓久未表達情緒的父親展露燦爛笑容、甚至對著鏡頭比出勝利手勢，超溫馨的畫面曝光後，讓無數網友當場紅了眼眶。

「如果讓他還能感受以前的生活模式，是不是會讓他回到現在？」抱持著這個想法，苗可麗日前試探性地問父親：「帶你去剪頭髮好嗎？」沒想到爸爸當下立刻爽快答應「好呀」，語氣中還夾帶了久違的期待。剪髮過程中，苗可麗全程守候在旁，化身「爸爸的頭號迷妹」不斷誇獎他：「你也太帥了吧！」逗得老人家忍不住露出害羞靦腆的微笑。

苗可麗帶爸爸出門剪頭髮。（翻攝臉書）苗可麗帶爸爸出門剪頭髮。（翻攝臉書）

苗可麗帶爸爸出門剪頭髮。（翻攝臉書）苗可麗帶爸爸出門剪頭髮。（翻攝臉書）

回家後，苗可麗滿足地詢問父親今天是否開心，爸爸不僅大聲回應「那當然！」還調皮地對著鏡頭比出「YA」的勝利手勢，讓苗可麗感性寫下：「看你開心我就開心。」這篇貼文一出，瞬間吸引破萬網友按讚，粉絲們紛紛被父女倆的互動治癒，留言大讚：「爸爸的笑容太可愛了」、「可麗姐真的非常有耐心」、「對失智長輩來說，這種刻骨銘心的陪伴比什麼都珍貴！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中