苗可麗帶失智父重回理髮廳 爸爸「比YA微笑」超萌畫面網看哭

苗可麗時常分享與父親的互動。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘視后苗可麗近年在螢幕前形象百變，私底下的她則是一位事親至孝的女兒，時常在社群平台分享自己照顧失智老父的日常，真摯的文字每每惹哭大批網友。過去一年來，爸爸的頂上造型都由她一手包辦，不過近日她腦海中突然閃過一個念頭，決定帶爸爸「出門剪頭髮」，沒想到這個小小的改變，竟讓久未表達情緒的父親展露燦爛笑容、甚至對著鏡頭比出勝利手勢，超溫馨的畫面曝光後，讓無數網友當場紅了眼眶。

「如果讓他還能感受以前的生活模式，是不是會讓他回到現在？」抱持著這個想法，苗可麗日前試探性地問父親：「帶你去剪頭髮好嗎？」沒想到爸爸當下立刻爽快答應「好呀」，語氣中還夾帶了久違的期待。剪髮過程中，苗可麗全程守候在旁，化身「爸爸的頭號迷妹」不斷誇獎他：「你也太帥了吧！」逗得老人家忍不住露出害羞靦腆的微笑。

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苗可麗帶爸爸出門剪頭髮。（翻攝臉書）

苗可麗帶爸爸出門剪頭髮。（翻攝臉書）

回家後，苗可麗滿足地詢問父親今天是否開心，爸爸不僅大聲回應「那當然！」還調皮地對著鏡頭比出「YA」的勝利手勢，讓苗可麗感性寫下：「看你開心我就開心。」這篇貼文一出，瞬間吸引破萬網友按讚，粉絲們紛紛被父女倆的互動治癒，留言大讚：「爸爸的笑容太可愛了」、「可麗姐真的非常有耐心」、「對失智長輩來說，這種刻骨銘心的陪伴比什麼都珍貴！」

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