閃辭1年回歸！劉寶傑鬆口「低潮黑歷史」最新近況曝光

陳瑩（左）、劉寶傑暢談美食人生。（東森提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳瑩挑大樑主持《台灣Cheers》，首集邀請到大來賓劉寶傑。曾為關鍵時刻代班十年，兩人終於第一次在電視上同框，也只有陳瑩有這般交情，能讓劉寶傑卸下包袱，不僅自爆早期轉戰電視的「黑歷史」，更挖出他重回螢光幕的內心秘密。

劉寶傑回顧大半輩子的媒體生涯，劉寶傑笑稱自己是學文組的特例，因為高中體檢發現有色盲，才陰錯陽差放棄化工改念新聞。

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然而，從平面轉戰電視的過程並非一帆風順。劉寶傑自爆早期面對鏡頭就像面對黑洞，腦袋常一片空白，甚至曾在錄音室緊張到不斷嘆氣、連過音都過不了關，被長官責罵，他說：「我以前錄節目沒辦法看鏡頭，鏡頭就像一個黑洞，看著看著腦袋就一片空白。」後來靠著觀察與偷學前輩的說話技巧，才克服恐懼，成就了今天在舞台上妙語如珠、反應敏捷的自己。

陳瑩（左）、劉寶傑首度電視同台。（東森提供）

私底下自稱「說得一口好菜，但都不會做」的劉寶傑，在陳瑩面前大談飲食經。小時候家裡開過麵店、早餐店，出社會遍嚐山珍海味，他透露自己接近中年後，不再著迷於奇巧繁複的料理，而是回歸簡單的「食物原味」，現在熱衷於尋找金山地瓜、雲林黑蒜頭等台灣頂級食材，感嘆：「最簡單的東西最好吃，但也最難好吃。」

曾因高壓工作休息一年的他，向陳瑩透露再度回歸並轉戰新節目，是因為看見科技對抗與AI 浪潮下台灣的關鍵角色。面對時代喧嘩，劉寶傑堅定表示：「你跟著蜜蜂走，你會看到花蜜。我希望我是個蜜蜂，帶著大家在混亂的時代中看到潮流的方向。」《台灣Cheers》5/30起，每週六晚間9點，鎖定東森新聞51頻道。

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