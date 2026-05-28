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娛樂 最新消息

康康突拿出手機！蔡小虎「日系超帥嫩照」當眾曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視歌唱綜藝節目《綜藝一級棒》本週六迎來重量級大來賓台語歌王蔡小虎，剛結束海外活動、風塵僕僕回台的他，一開場就誠意滿滿獻唱兩首日語經典老歌《夜空》與《恋をするなら》

康康手機裡有一張蔡小虎年輕時登台作秀的照片。（中視提供）康康手機裡有一張蔡小虎年輕時登台作秀的照片。（中視提供）

節目中，主持人康康突然拿出手機，秀出一張蔡小虎年輕時登台作秀的珍貴照片。只見照片中的蔡小虎留著當年的「西裝頭」，臉龐稚嫩帥氣，讓全場驚呼「好日系喔」！眾人七嘴八舌討論時，許志豪冷不防冒出一句：「這張照片是故宮博物院那邊拿出來的吧」，當場逗笑所有人。

陳孟賢與許志豪合唱「梅蘭梅蘭我愛你」。（中視提供）陳孟賢與許志豪合唱「梅蘭梅蘭我愛你」。（中視提供）

每集節目歌手們都絞盡腦汁激盪火花。這次許志豪與陳孟賢搭檔合唱經典歌《梅蘭梅蘭我愛你》，兩人一邊熱歌勁舞、展現極佳默契，招牌手勢與擺臀動作更獲得蔡小虎與康康的讚不絕口。原來，這段舞蹈是陳孟賢特別融入當紅棒球「三振舞」所精心設計的，兩人跳起來帶勁又俏皮，瞬間嗨翻全場氣氛。

隨後，蔡小虎與沈建豪合作挑戰熱血曲風《太陽一樣》，這竟然是蔡小虎演藝生涯中「第一次」公開演唱這首歌！康康聽完不禁讚嘆：「我以為你唱國語歌應該都唱余天那種，沒想到你唱劉文正也這麼好！」蔡小虎則笑回，其實自己小時候就會唱，只是從來沒公開唱過。

到了評分環節，蔡小虎自信認為「自己這組唱得最好」，康康一聽搭腔：「你要是唱得不好，怎有資格當評審！」 不過，當蔡小虎準備給自己投下一個讚牌時，許志豪立刻替上一輪跟蔡小虎合唱《夢中的探戈》的吳俊宏抱不平，開玩笑虧蔡小虎，稱讚吳俊宏最近曝光度很高、沒拿到讚牌沒關係，反觀換沈建豪一合唱就有讚牌可拿，根本是差別待遇。

陳隨意與談詩玲組成的「陳年老談CP」。（中視提供）陳隨意與談詩玲組成的「陳年老談CP」。（中視提供）

節目進入高潮的「對唱」環節，各組展現驚人默契。「森恬CP」李子森與杜忻恬首先甜蜜獻唱《青春曼波》，緊接著朱海君與吳俊宏對唱《我願意》，而陳隨意與談詩玲組成的「陳年老談CP」則帶來經典的《風鈴聲》。

有趣的是，看到「森恬CP」在舞台上浪漫轉圈，陳隨意也忍不住有樣學樣、跟著在台上大轉特轉。這突如其來的舉動讓康康看不下去，幽默奉勸：「藝術是不能勉強的，你看到人家跳得那麼好，就想有樣學樣。」

台語歌王蔡小虎。（中視提供）台語歌王蔡小虎。（中視提供）

沒想到，一旁的蔡小虎卻跳出來幫陳隨意說話：「他這種跳法是森恬他們沒辦法跳的！」 康康隨即抓住機會調侃：「原來你喜歡看這種的喔？他這樣很自然地在裝瘋！」 一來一往的犀利對話與幽默互動，再度讓全場笑聲不斷。

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