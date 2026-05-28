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《我們六個》超瘋小三生日願望超離譜！驚吐「靠2東西續命」

林雨葶迎來36歲生日。 （一束光影藝提供）林雨葶迎來36歲生日。 （一束光影藝提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林雨葶去年演出戲劇《我們六個》的「超瘋小三」受到關注，本月17日迎來36歲生日，談到生日願望意外曝光自己多年來最大的困擾竟是「不愛喝水」，坦言自己一天喝不到600cc的水，平常幾乎靠手搖飲與咖啡續命，笑說：「希望36歲可以認真喝水。」同時也希望未來能接到角色魅力鮮明的作品，不論反派或正派都願意嘗試。

林雨葶去年因「小三」角色引發討論，被問到未來是否擔心被貼標籤？她完全不在意，更透露自己當時其實「沒有演夠」。林雨葶表示：「因為電視台播出尺度關係，很多情緒和肢體表演都受到限制，原本想演更瘋，但很可惜沒辦法完全發揮。」

林雨葶（右）和女兒感情非常好。（一束光影藝提供）林雨葶（右）和女兒感情非常好。（一束光影藝提供）

林雨葶分享，若未來還有機會挑戰類似角色，反而希望能演得更極端，「我不怕醜，瘋子、乞丐我都想演，希望大家看到我更多不同樣子。」也透露自己很欣賞日本演員安藤櫻與南韓演員金泰梨，認為兩人的演出都帶有很真實的生活感，表演相當細膩。

迎接36歲的林雨葶現階段最大的願望是希望身體健康、工作順利，笑說：「健康一定要，才有更多體力賺錢陪女兒長大。」接著立下超難挑戰，表示自己必須戒掉不喝水的壞習慣，苦笑坦承自己一天幾乎喝不到600cc白開水，平常全靠手搖飲和咖啡度日。林雨葶說：「我真的很不愛喝水，只喜歡喝有味道的東西。」多年來一直想改掉習慣卻始終失敗，隨後也補充，自己其實有固定做健康檢查，目前「腎還堪用」，推測可能和平時有運動習慣有關。

林雨葶希望能養成多喝水的習慣。（一束光影藝提供）林雨葶希望能養成多喝水的習慣。（一束光影藝提供）

提到3歲女兒，林雨葶也分享暖心趣事，透露女兒現在已經開始懂節日，母親節還會主動對她說「母親節快樂，我愛你」，讓她相當感動。日前她和朋友外出吃生日餐時，女兒因為太想媽媽在家爆哭，最後爸爸安撫說「媽媽生日，和朋友去慶生了」，女兒才冷靜下來，甚至還想送自己最喜歡的牛奶和草莓多多給她當生日禮物，讓當媽的林雨葶感到十分暖心。

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