章子怡現身零食店被擠爆 身旁「保鏢」來頭爆猛身家逾千億

章子怡近日現身中國長沙（右圖），她旁邊戴黑口罩男子引發關注。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕影后章子怡近日在中國長沙一家零食店現身，現場被粉絲擠得水洩不通，紛紛舉起手機，希望記錄巨星風采。

在眾多鏡頭下，章子怡全程面帶微笑，不停跟粉絲揮手打招呼，從容自若地在店內穿梭，網友更誤以為在她身旁一名戴口罩男子是保鏢，其實他是上市公司董事長，當天邀請章子怡到他店舖出巡造勢。

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在粉絲們幾乎「零距離」超高清晰鏡頭直擊下，章子怡真實狀態，完美得令人難以置信。當天她頭戴一頂焦糖色棒球帽，配上一副時尚粉色太陽眼鏡，低調又不失星味；身穿簡約白色T恤，外搭輕薄棕色透視感外套，與黑白條紋闊腿褲，休閒又不失格調。

最讓人驚豔的是章子怡緊緻光滑皮膚，在毫無濾鏡，路人隨手拍的影片中依然白皙透亮，紅潤嬌嫩。面對粉絲熱情圍觀，章子怡時而駐足微笑，時而與身邊人輕鬆交談，從容舉止，散發出巨星風采。

而章子怡身邊始終緊隨一位身材高大，戴黑色口罩的男士，由於他一直陪伴在側，且不時機警留意周圍環境，細心護航，一度被誤以為是她貼身保鏢，原來這名高大男子竟是零食連鎖上市公司董事長，且還是38歲年輕企業家，因身家逾千億台幣，隨即又成為粉絲熱議焦點。

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