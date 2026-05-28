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娛樂 最新消息

泰勒絲世紀婚禮恐成「大型八卦修羅場」 好友圈新歡舊愛們全撞慘

〔記者邱奕欽／台北報導〕地表最強天后泰勒絲（Taylor Swift）傳出將在7月4日美國國慶日，與NFL球星男友凱爾西（Travis Kelce）舉辦世紀婚禮，消息曝光後立刻掀起全球關注。不過，比起婚禮場面與豪華賓客名單，外界更好奇的是，泰勒絲多年來橫跨音樂、時尚與好萊塢的超狂朋友圈，竟充滿前任、新歡甚至疑似第三者，讓這場婚禮被外媒形容恐成「大型八卦修羅場」。

泰勒絲（左）將與NFL球星崔維斯凱爾西舉辦世紀婚禮。（美聯社）泰勒絲（左）將與NFL球星崔維斯凱爾西舉辦世紀婚禮。（美聯社）

英國《每日郵報》整理多組可能在婚禮上同場碰面的尷尬關係，其中最受矚目的，包括音樂製作人傑克安東諾夫（Jack Antonoff）、女歌手蘿兒（Lorde）以及傑克現任妻子瑪格麗特庫利（Margaret Qualley），業界多年盛傳傑克與蘿兒曾有曖昧情，但雙方始終否認，如今若3人在泰勒絲婚禮同場碰面，也被外界認為氣氛恐相當微妙。

另一組話題人物，則是女歌手葛蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams）、菲比布里傑斯（Phoebe Bridgers）與演員保羅麥斯卡（Paul Mescal），菲比曾與保羅交往多年，甚至一度傳出訂婚，如今保羅現任女友則是葛蕾西，而2名女歌手都曾替泰勒絲《The Eras Tour》擔任暖場嘉賓，如果葛蕾西受邀參加婚禮，保羅極可能同行，也代表這段前後任關係恐正面交鋒，宛如大型八卦修羅場。

此外，超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與現任男友布萊德利庫柏（Bradley Cooper）也可能在婚禮上碰到布萊德利前女友蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）；蘇菲透納（Sophie Turner）則被爆可能與前緋聞對象克里斯馬汀（Chris Martin）、以及克里斯前女友達珂塔強生（Dakota Johnson）同場。就連泰勒絲前男友哈利（Harry Styles），也因現任女友柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）是泰勒絲好友，再度與天后產生交集。

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