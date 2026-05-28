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娛樂 最新消息

惡魔偶像失言瞎扯鈴木紗理奈「最討厭藝人」 經紀公司急道歉

以毒舌著稱「惡魔偶像」Ano（左）終於惹出失言風波，讓資深女星鈴木紗理奈（右）無端被後輩稱為「最討厭藝人」。（香港星島日報）以毒舌著稱「惡魔偶像」Ano（左）終於惹出失言風波，讓資深女星鈴木紗理奈（右）無端被後輩稱為「最討厭藝人」。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「惡魔偶像」之稱的日本偶像歌手Ano向來毒舌，近期引發風波，事緣由她主持綜藝節目《Ano Channel》18日深夜播出中，被問到「討厭哪位藝人」，她竟脫口前輩藝人鈴木紗理奈。

日媒報導，鈴木紗理奈隨後連發多個限時動態怒轟該節目和「某藝人」，她說：「在一個我根本沒參與節目，當被問到『你最討厭的明星是誰？』，某藝人隨口提到我的名字。她比我年輕很多，我們平時也沒交集，她這麼做，感覺像是故意挑釁，而且未經我同意就播出去了。」

鈴木紗理奈更形容事件為「赤裸裸欺凌」，發文後，引來不少網民支持及批評節目組，製作該節目的朝日電視台22日發表聲明向鈴木道歉，期間Ano不但未回應，更於21日貼出該集節目截圖，並發布2篇神秘貼文，分別寫上「你並沒想過對方先對你做了令你討厭的事吧」，以及「將廢物老鼠困在其中的下水道嘔吐物之城」。

雖然貼文已被刪除，但外界認為Ano舉動是在挑釁鈴木，紛紛給予惡評。Ano見一發不可收拾，23日發文解釋事件，並宣布辭演以其命名《Ano Channel》。Ano所屬經紀公司Toys Factory則於26日發表道歉聲明：「作為Ano經紀人公司，我們對旗下藝人Ano出演節目引發的一系列事件，以及由此給被提及姓名的藝人及其相關人士帶來的不便，深表歉意。」

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