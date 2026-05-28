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霸王花胡慧中偕女拍片 老爸「何志平」現身？

霸王花胡慧中偕女拍片 老爸「何志平」現身？胡慧中（左）偕女兒何嘉珍（中）與網紅甘鵬（右）拍攝短片，竟被網友誤認為一家三口。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕一代「霸王花」女星胡慧中1998年嫁給時任香港民政事務局局長何志平，並生下女兒何嘉珍後逐漸淡出幕前，享受家庭生活。

現年25歲何嘉珍近來有意繼承母親衣缽投入演藝圈，積極經營社交平台，以網紅身分提出「肥胖也可以美」的自信宣言，吸引不少網友關注。

霸王花胡慧中偕女拍片 老爸「何志平」現身？胡慧中女兒何嘉珍近年進軍網紅界。（香港星島日報）

近日胡慧中罕見與女兒一起拍攝短片，參觀昔日歌后周璇故居，但這趟文化之旅，意外因一張合照引發熱議，相片中的男主持人甘鵬，竟被不少人誤認為是何嘉珍的父親何志平，掀起一場「認錯爸爸」烏龍事件。

事件起因胡慧中、何嘉珍與主持人甘鵬的一張三人合照，照片中3人親密站在一起，氣氛融洽，許多網友在不清楚情況下，將陪伴在側的甘鵬當作何嘉珍父親，並對其外貌與女兒的長相展開討論。

胡慧中（左）嫁給何志平曾轟動一時。（翻攝自微博）胡慧中（左）嫁給何志平曾轟動一時。（翻攝自微博）

有網友留言稱：「這爸也不醜啊，女兒怎麼長這樣。」隨即有人回應：「女兒五官也不醜啊，就是太胖了。」幸好，馬上有知情網友出面澄清：「這不是她爸。」才終結了這場誤會。儘管如此，這段意外插曲也再次將何嘉珍推向輿論話題，她圓潤身形再度成為焦點，不少人建議她為了健康應該控制體重，更有人斷言：「這女孩瘦下來絕對是大美人。」

現年68歲胡慧中生於台灣眷村，是1970年代台灣文藝片和1980年代香港女武打演員，同時也是歌手、節目主持人，她的成名作為電影《歡顏》，其他作品包括《皇天后土》、《霸王花》等。

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