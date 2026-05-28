父母鍾鎮濤章小蕙話題不斷 低調星二代鍾嘉浚遠離是非

章小蕙與鍾鎮濤1988年閃婚，婚後育有一對子女。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕73歲港星「阿B」鍾鎮濤曾有過2段婚姻，1988年與章小蕙結婚育有兒子鍾嘉浚、女兒鍾嘉晴，卻在1997年以離婚收場，其後和范姜素貞結婚生下鍾懿及鍾幗2個女兒，鍾㦤同樣熱愛演藝工作，成功考進中國北京電影學院當研究生更高調宣布出道，鍾鎮濤曾公開表示：「鄉親父老們請關注，我家小鍾懿正式出道了。」

相較之下，阿B與前妻章小蕙所生一對兒女低調許多，鍾嘉浚曾隨章小蕙赴美求學，而鍾嘉晴則與鍾鎮濤及繼母一起生活，鮮與爸爸公開亮相。鍾嘉浚日前突曬香港維多利亞港照片說：「我在香港的8年時光即將結束，這裡沒有知曉我名字的人。沒有可以藏匿秘密的角落，一切都那麼陌生，而陌生令人疲憊。是時候開啟一段新的旅程，去適應這個不斷變化的世界了，再見，香港。」

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她與阿Ｂ所生兒子鍾嘉浚性格低調。（香港星島日報）

發文中，鍾嘉浚未透露告別香港原因，之後行蹤成謎，曾有指他近年在上海生活，並且留在當地發展自己的事業，他亦曾表示在外地生活，但多年來甚少參與家族聚會。

鍾嘉浚曾在2024年在IG發文指已和交往2年多的女友分手，當時他以英語發文：「很多人一直祝我和女友一切順利，但事情是這樣的，我們大約一個月前分手了。當我在蒙地卡羅工作時，她對我說了再見。這事令我感到沮喪，但我的經歷讓我更堅強。」

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