20歲因義氣坐牢！古天樂黑歷史遭向太起底 一度不敢抬頭做人

古天樂黑歷史遭起底。（資料照；華映提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年55歲的香港影壇大亨古天樂，近年不僅拍戲產量驚人，更低調行善建學校。然而，外界鮮少知道，這位男神年輕時曾有一段令人唏噓的黑歷史。近日，向太在節目中大爆料，透露古天樂20歲時曾因誤入歧途、替朋友頂罪而入獄服刑。這段牢獄之災不僅讓他留下極深的心理陰影，出獄後更面臨漫長的自卑低潮，甚至「一度不敢抬頭做人！」

向太在節目中感性談及古天樂的過去，她表示古天樂當年因為年紀小、社會經驗不足，滿腔江湖義氣卻換來交友不慎，最終捲入刑事案件慘遭判刑。向太直言，雖然這段「更生人」的過去近年陸續被媒體曝光，但古天樂內心其實始終非常介意這段黑歷史。出獄初期，他因為無法面對社會大眾的指點眼光，變得相當內向、自卑，總覺得自己「低人一等」。

請繼續往下閱讀...

「他過去其實很不敢說話，對自己的過去耿耿於懷。」向太透露，正因為經歷過這段失去自由的絕境，古天樂出獄後比任何人都要珍惜機會。他先從不露臉的伴唱帶模特兒做起，隨後進入TVB演藝訓練班，憑藉《神鵰俠侶》中「楊過」一角一炮而紅，這才逐漸走出陰霾。向太由衷讚嘆，古天樂如今能成為香港電影圈舉足輕重的人物，全靠他後來近乎自虐的自律與拚命個性，成功把一手爛牌打成王炸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法